The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA OETT XFRA AT0000A0VRF9 AUSTRIA 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B3N3 DEKA IHS SERIE 7286 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4G06 HCOB IS 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1001668950 RAIF.BK INTL 13/24 MTNFLR BD00 BON EUR N

CA OIEA XFRA IE00B2QTFG59 IRLAND TREASURY 2019 BD01 BON EUR N

CA XFRA US278865AW08 ECOLAB 16/46 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128286P04 USA 19/21 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0794230507 GE CAP.EURO.FUND.12/19MTN BD01 BON EUR N

CA 0DYD XFRA XS0794233865 DNB BOLIGKRED. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US20271BAE56 COMMONW.BK AUST.14/19REGS BD02 BON USD N

CA XFRA US872456AA66 TELECOM ITAL.CAP. 09/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USY7145PCN60 PTT EX.PROD.PCL 14/UND BD02 BON USD N

CA XFRA XS1077881743 EMIR.TELECOM.GP 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1839384879 TORONTO-DOM. BK 18/19FLR BD02 BON GBP N

CA BNRN XFRA DE000A2TSVY2 BRENNTAG AG NA O.N. NEUE EQ01 EQU EUR Y