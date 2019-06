FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OM3L XFRA IE00BHZPJ890 ISIV-MUEEU ETF DLD 0.018 EUR

1NK XFRA GB0008829292 TEMPLETON E.M.I.TR.LS-,25 0.124 EUR

8TC XFRA US09259E1082 BLACKROCK TCP CAP.DL-,001 0.318 EUR

IS4S XFRA IE00BG0J4841 ISHSIV-DG.SEC. DLD 0.035 EUR