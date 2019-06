FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.092 EUR

IQQC XFRA IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D 0.463 EUR

IQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.101 EUR

IQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.514 EUR

IQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.236 EUR

IQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.221 EUR

IQQ8 XFRA IE0004855221 IS FTSEOFIRST 80U.ETF EOD 0.287 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.433 EUR

XFRA MX0MGO0000H9 MEXICO 2029 0.198 EUR

MCL XFRA US83600C1036 SOTHERLY HOTELS DL-,01 0.115 EUR

DVL XFRA GB0031030819 ALLIANCE PHARMA LS-,01 0.011 EUR

IWTQ XFRA AT0000746748 ESPA ST.BIOTEC EOR01AEO 3.551 EUR

OM3Y XFRA IE00BFNM3N12 ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD 0.044 EUR

SLMB XFRA IE00BFNM3C07 ISHSIV-MSCI EMU ESG S.EOD 0.133 EUR

SLMD XFRA IE00BFNM3F38 ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOD 0.123 EUR

S6DW XFRA IE00BFNM3K80 ISHSIV-MSCI WLD ESG S.DLD 0.051 EUR

SLUS XFRA IE00BFNM3H51 ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLD 0.035 EUR

SODJ XFRA IE00BFNM3M05 ISHSIV-MSCI JAP.ESG S.DLD 0.043 EUR

1P6 XFRA US08579X1019 BERRY PETROLEUM DL-,01 0.106 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR

2JD XFRA US57778K1051 MAXAR TECHNOL.INC. O.N. 0.009 EUR

2WY XFRA US98311A1051 WYNDHAM HT + RSTS INC. 0.256 EUR

68S XFRA US83418M1036 SOLARIS OILFIELD A DL-,01 0.088 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.021 EUR

GEC2 XFRA US369604BQ57 GENL EL. CO. PFD D 0.002 %

FFC XFRA US67401P1084 OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01 0.084 EUR

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.884 EUR

P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.232 EUR

0QN XFRA US03990B1017 ARES MNGMT CORP.CL.A 0.283 EUR

FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.643 EUR

FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.276 EUR

EMND XFRA IE00BG11HV38 ISIV-MWEEUETF DLD 0.036 EUR

EMNE XFRA IE00BHZPHZ28 ISIV-MEMUEE ETF EOD 0.112 EUR

EMNJ XFRA IE00BHZPJ346 ISIV-MJEEUETF DLD 0.042 EUR

EMNU XFRA IE00BHZPJ676 ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOD 0.101 EUR