Die Anleger bleiben am Donnerstag vorsichtig, der Dax startet mit Verlusten in den Handel. Anleger beobachten vor allem die Entwicklungen in Italien.

Im aktuellen Spannungsfeld der globalen Handelskonflikte bleiben die Anleger vorsichtig. Am Donnerstag gab der Dax zum Handelsstart leicht nach und notierte 0,2 Prozent im Minus bei 12.095 Punkten.

Am Mittwoch war der deutsche Leitindex 0,3 Prozent leichter bei 12.116 Punkten aus dem Handel gegangen - unter anderem, weil Anleger nach dem bislang positiv verlaufenen Juni Gewinne realisierten. Dass die Gewinnmitnahmen über der Marke von 12.000 Punkten endeten, ist allerdings ein gutes Signal. Aus charttechnischer Sicht wäre auch ein weiteres Absinken bis zu 11.850 Zählern unkritisch. Stärkere Verluste wären allerdings ein Warnzeichen.

Sentimentexperte Joachim Goldberg hat aktuell eine eine neutrale Stimmung bei den Marktteilnehmern ausgemacht. "Viele Investoren scheinen - trotz aller Handelserfolge - nicht noch einmal auf einen Rückgang des Dax wetten zu wollen. Genauso wenig besteht allerdings Neigung, noch auf weitere Aufwärtsbewegungen des Dax zu setzen", meint der Verhaltensökonom nach Auswertung der Umfrage der Börse Frankfurt.

Bei den Anleger, die derzeit an der Seitenlinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...