Chemesis International Inc.: Beginn der Kommerzialisierung von QuickStrip Oralen Dünnstreifen

Chemesis International Inc. Beginn der Kommerzialisierung von QuickStrip Oralen Dünnstreifen -Chemesis beginnt mit dem Vertrieb von QuickStrip in den Vereinigten Staaten und Puerto Rico- 13. Juni 2019 Vancouver, BC - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis"), kündigt an, dass die Kommerzialisierung von QuickStrip Oral Thin Strips begonnen hat. Das Unternehmen wird CBD-infundierte Streifen in den Vereinigten Staaten sowie THC & CBD-infundierte Streifen in Puerto Rico ausliefern. Die Produktionsstätte von Natural Ventures beherbergt die Infrastruktur, die für die Herstellung, Verpackung und den Vertrieb von QuickStrip erforderlich ist. Chemesis wird QuickStrip über seine Tochtergesellschaft Natural Ventures vertreiben und das bestehende Vertriebsnetz und Beziehungen auf der Insel nutzen. Da das Unternehmen seine Produktion weiter ausbaut, wird Chemesis versuchen, zusätzliche Kapazitäten und Infrastruktur für die QuickStrip Oral Thin Strips in Kalifornien zu schaffen. In Erwartung der föderal veränderten CBD Vorschriften hat Chemesis begonnen, Vertriebsverträge auf dem amerikanischen Festland für CBD QuickStrip-Produkte zu unterzeichnen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen einen First-Mover-Vorsprung durch die Bildung von Vertriebskanäle und Partnerschaften hat, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Die proprietäre Wirkstoffabgabe Technologie wird mit CBD, THC und anderen Cannabinoiden angereichert. Das Rapid Dose Therapeutics QuickStrip Verabreichungssystem ist ein echtes sublinguales Verabreichungsgerät für THC, CBD und THC. und andere Cannabinoide. Darüber hinaus führt QuickStrip kontrollierte Studien durch, um weitere Demonstrationen durchzuführen. Chemesis glaubt, dass diese Technologie an der Spitze der Entwicklung steht und wird seine Bemühungen um die Markteinführung ausweiten. "Wir glauben, dass unsere Partnerschaft mit Rapid Dose Therapeutics in Puerto Rico einen unglaubliche Mehrwert für das Unternehmen haben wird. ", sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Das innovative System, dass schnell, bequem, präzise und Discreet ist, gibt den Verbrauchern die Möglichkeit, schnell und einfach eine genaue Dosis von THC oder CBD zu absorbieren. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass QuickStrip eine bedeutende Rolle spielen wird und einen signifikanten Marktanteil als effektive Methode zur sublingualen Verabreichung von Cannabinoiden darstellt." Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. ist ein vertikal integriertes in mehreren US-Bundesstaaten tätiges Unternehmen mit internationalen Geschäftsbetrieben in Puerto Rico und Kolumbien. Chemesis wird seit Juli 2018 unauffällig an der CSE gehandelt und baut in den Märkten, wo das Unternehmen tätig ist, den Anbau, die Extraktion, den Vertrieb und die Marken aus. Das Unternehmen konzentriert sich auf umsichtige Kapitalallokation, um die Bewahrung seines Erstanbietervorteils zu gewährleisten, während es neue Märkte betritt. Das Unternehmen bemüht sich um eine Differenzierung durch den Einsatz von Ressourcen auf Märkten mit großen Möglichkeiten. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico sowie Kalifornien und baut zurzeit eine GMP zertifizierte Anlage in Columbien. Chemesis' puerto-ricanische Betriebe sind für den Betrieb von 100.000 Quadratfuß Anbaufläche und 35.000 Quadratfuß Produktionsfläche lizenziert. Das Unternehmen ist positioniert, um zusätzliche Lizenzen in äußerst wettbewerbsorientierten leistungsabhängigen US-Bundesstaaten zu erwerben, und wird seine Präsenz erweitern, um sicherzustellen, damit es seinen Erstanbietervorteil behält. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com 1 (604) 398-3378