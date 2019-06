Düsseldorf (ots) - Seitdem das Düsseldorfer Unternehmen für Künstliche Intelligenz im Online Handel seine Dienste aktiv anbietet, wächst der Umsatz rasant. In den Monaten von Februar bis Mai 2019 hat sich die Anzahl aktiver Nutzer etwa vervierfacht. Ein neuer Produkt-Release steht bevor. Damit steigt der Leistungsumfang erneut deutlich.



Die Aimondo GmbH aus Düsseldorf ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer Aimondo AG. Kerngeschäft ist die Recherche von Endverbraucher-Angeboten im Internet. Diese Dienstleistung ist für Online-Anbieter und Marken-Hersteller erfolgskritisch. Für 86% der Verbraucher entscheidet der Preis bei ansonsten vergleichbarer Ware. Bei Online-Händlern bestimmt der richtige Preis die Verkaufsmenge und die erzielten Margen. Im Konkurrenzkampf mit anderen Shops, Google, Preissuchmaschinen oder der Plattform Amazon sorgt die Transparenz im Internet für Erfolg oder Verlust.



Tagesaktuelle und vollständige Kenntnis der Konkurrenz ist Voraussetzung für richtige Entscheidungen im Handel. Die Aimondo-Technik ist weltweit einzigartig. Sie erreicht Informationsquoten bis fast 100% und findet selbst dann die richtigen Ergebnisse, wenn keine eindeutige Nummernbezeichnung angegeben wird. So werden aus Big Data smarte Entscheidungen vollautomatisch getroffen. Besser und fehlerfreier als der Mensch das könnte.



Markenhersteller kennen das Problem, ihre Produkte bei ihren Händlern sowie bei freien Importeuren genau beobachten zu müssen. Direkte Vergleiche mit konkurrierenden Marken oder ähnlichen Artikeln entscheiden über Image und Umsatz. Idealerweise sind die Angebote überall gleich - im Netz wie in Geschäften. Mit Aimondo steht das "allwissende" Kontroll-, Informations- und Steuerungsinstrument für Marketing und Preishygiene auf Knopfdruck bereit.



Bei Aimondo haben beide Bereiche, also der Handel sowie die Hersteller etwa das gleiche Nachfraggewicht. René Grübel, Verwaltungsratsvorsitzender der Aimondo AG (Schweiz) bemerkt dazu: "Die enormen Fortschritte der letzten Monate werden die Bilanz der Tochtergesellschaft wesentlich beeinflussen. Auf die Kursfeststellung der Aktien hat das noch keinen Einfluss, da sie noch nicht öffentlich gehandelt werden und es kaum Verkaufsangebote gibt."



OTS: Aimondo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133563 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133563.rss2



Pressekontakt: Presse hello@aimondo.ag