Wieder nichts: Der Aktienkurs von Tesla hat am Mittwoch einen neuerlichen Ausbruchsversuch nach oben unternommen - und ist daran gescheitert. Und das, obgleich der Vorstand auf der Hauptversammlung vom Dienstag ein Rekordquartal prognostiziert hat. Es half nichts: Am Mittwoch hat Tesla in New York sehr schwach geschlossen und ging zu Preisen von 209,26 ...

