Der Anteil an integrierten Systemlösungen steigt im Auftragseingang von Engel weltweit an. Neben der Spritzgießmaschine, Automatisierung und weiterer Peripherie gehört das Werkzeug häufig zum Gesamtumfang. Seit mehr als zehn Jahren befasst sich deshalb am Stammsitz des Maschinenherstellers in Österreich eine eigene Abteilung mit der Projektierung von Spritzgießwerkzeugen. Das Team bündelt die Erfahrung und das Know-how aus den weltweiten Projekten, um in Zusammenarbeit mit einem Werkzeugbaupartner eine auf das Produkt und den Fertigungsprozess exakt zugeschnittene Werkzeuglösung zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Werkzeugprojektierung als Berater hinzugezogen, zum Beispiel wenn es um besonders anspruchsvolle Produktneuentwicklungen oder Machbarkeitsstudien geht. International gut aufgestellt Mit dem Ausscheiden von Udo Stahlschmidt in den Ruhestand hat Michael Traxler die Leitung dieses strategisch wichtigen Bereichs übernommen. Traxler bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Präzisionswerkzeugbau und in der Spritzgießverarbeitung mit. Er kam bereits 2015 zum Unternehmen und leitete zuvor die Business Unit Packaging in Nordamerika. "Wir danken Udo Stahlschmidt für sein langjähriges, großes Engagement. Mit fundiertem Know-how und viel Gespür für die spezifischen Anforderungen der Märkte hat er die Engel Werkzeugprojektierung international sehr gut positioniert", sagt Dr. Christoph Steger, CSO der Engel Gruppe. "Wir freuen uns, mit Michael Traxler einen in diesem Bereich bereits sehr erfahrenen Nachfolger gefunden zu haben, der hier nahtlos anknüpft. Wir werden mit Herrn Traxler den dezentralen Aufbau von werkzeugtechnischem Know-how weiter vorantreiben." Diesen Prozess startete Engel in China, wo am Standort Shanghai eine neue Abteilung Mould Technology gegründet wurde. "Die Projektierung von Spritzgießwerkzeugen erfordert besonders viel Abstimmung und eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen uns als Systemlöser und den Kunststoffverarbeitern. Deshalb ist es so wichtig, vor Ort zu sein und die Muttersprache unserer Kunden zu beherrschen", so Steger. Starkes Partnernetzwerk Weltweit hat sich Engel ein starkes Netzwerk aus Systempartnern aufgebaut. Von einfachen Formen für den Standardspritzguss bis zu anspruchsvollen Hochleistungs-Präzisionswerkzeugen decken die Werkzeugbaupartner ein breites Spektrum ab. Im Systemgeschäft schlägt der Maschinenbauer jeweils den für das Projekt bestgeeigneten Werkzeugbauer vor und berät den Kunden bei der Partnerwahl. Die langjährige und breite Erfahrung der Engel Werkzeugprojektierung sowie die starke weltweite Präsenz sind für viele Kunststoffverarbeiter entscheidend, den Maschinenbauer als Generalunternehmer für die komplette Fertigungszelle inklusive des Werkzeugs zu beauftragen. Sowohl bei der Projektierung als auch der Inbetriebnahme und im After Sales hat der Kunde einen zentralen Ansprechpartner, was viele Projekte beschleunigt und dem Kunden ein höheres Maß an Sicherheit bietet. (sf)

Den vollständigen Artikel lesen ...