Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aurubis angesichts des gestoppten Investitionsprojekts Future Complex Metallurgy (FCM) und der Freistellung des Vorstandschefs Jürgen Schachler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Er sehe positive wie negative Aspekte, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die erhofften Renditen aus dem Projekt würden nun ausbleiben, der Rückzug erfolge jedoch früh mit bislang nur geringem Aufwand. Bei Investoren dürfte er aber nicht gut ankommen, sie dürften nun ihren Fokus auf künftige Wachstumschancen legen./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 00:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-06-13/09:19

ISIN: DE0006766504