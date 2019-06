Die Schweizer Großbank UBS hat Siltronic von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 65 auf 62 Euro gesenkt. Der Handelsstreit und die Unsicherheiten über das zweite Halbjahr hätten die Aktie zuletzt belastet, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dem niedrigeren Niveau sei das von ihm gesehene Abwärtspotenzial der Markterwartungen nun eingepreist. Chancen und Risiken seien dadurch nun ausgeglichener./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitpunkt in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-06-13/09:19

ISIN: DE000WAF3001