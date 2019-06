C-QUADRAT Investment AG: C-Quadrat gründet neue Tochtergesellschaft in Georgien DGAP-News: C-QUADRAT Investment AG / Schlagwort(e): Sonstiges C-QUADRAT Investment AG: C-Quadrat gründet neue Tochtergesellschaft in Georgien 13.06.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. C-Quadrat gründet neue Tochtergesellschaft in Georgien - Neuer Standort in Tiflis, Georgien eröffnet - Odeniyaz Dzhaparov ist als erfahrener Fondsmanager Joint Venture Partner - C-Quadrat Investment Group ist bereits seit 2014 im Kaukasus aktiv Wien/Tiflis, 13. Juni 2019 - Die C-Quadrat Investment AG hat eine Tochtergesellschaft in Georgien gegründet und in diesem Zuge ein Büro in Tiflis, der Hauptstadt des Landes, eröffnet. Damit setzt das Unternehmen seine Expansion im Kaukasus fort. Ziel ist es, als erster ausländischer Asset Manager eine führende Rolle in Georgien und der Region zu spielen und Teil der Entwicklung des georgischen Kapitalmarkts zu sein. Die neue Tochtergesellschaft ist ein Joint Venture, an dem C-Quadrat 51 Prozent der Anteile hält und der Investmentprofi Odeniyaz Dzhaparov 49 Prozent. Dzhaparov wird als Managing Director die Aktivitäten der C-Quadrat-Tochtergesellschaft in Georgien leiten. Er verfügt über einen beeindruckenden 25-jährigen Track Record in der Finanzbranche und hat sich viele Jahre für das Management mehrerer DWS-Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Russland und Osteuropa verantwortlich gezeichnet. Im ersten Schritt plant C-Quadrat in Georgien den Aufbau einer Vermögensverwaltung für High-Net-Worth-Individuals (HNWIs). Erstes Anlageprodukt wird ein Absolute Return Long Short Aktienfonds mit einem Performanceziel von 12 bis 15 Prozent pro Jahr sein. Weitere Produkte für den lokalen georgischen Finanzmarkt und internationale Investoren, die das Potenzial der Region erkannt haben, sollen folgen. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 16 Milliarden US-Dollar und einem durchschnittlichen Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von über fünf Prozent in den vergangenen fünf Jahren weist Georgien eine stabile wirtschaftliche Entwicklung auf. Das Land mit einer Bevölkerung von 3,7 Millionen gilt als Vorbild für die Transformation zu einer marktorientierten, liberalen Wirtschaft nach dem Zerfall der Sowjetunion. Die Sektoren Tourismus, Transport/ Logistik, Finanzen und Immobilien sind die wichtigsten Wachstumstreiber Georgiens. Die 2019 in Kraft getretene Rentenreform verpflichtet Arbeitnehmer unter 40 Jahren dazu, zwei Prozent des Bruttoeinkommens in ein staatliches Rentenkonto einzuzahlen. Dies wird durch einen Beitrag von jeweils zwei Prozent durch den Arbeitgeber und den Staat ergänzt. Bereits seit 2014 ist C-Quadrat in Georgiens Nachbarstaat Armenien als wichtiger Finanzmarktteilnehmer präsent und verfügt über ein Büro in der Hauptstadt Jerewan. In Armenien managt C-Quadrat im Auftrag der Zentralbank des Landes drei Pensionsfonds und hat dabei eine durchschnittliche Rendite von 8,7 bis 10,2 Prozent pro Jahr erzielt. Andreas Wimmer, Senior Group Managing Director der C-Quadrat Investment Group und Vorsitzender des Aufsichtsrats von CQ Asset Management Georgia: "Mit dem Markteintritt in Georgien bauen wir unsere Präsenz in der Kaukasus-Region weiter aus. Wir bringen dabei unsere eigenen, in den vergangenen Jahren vor Ort erworbenen Erfahrungen ein und haben mit Odeniyaz Dzhaparov einen hervorragenden Partner gefunden, der die Region bestens kennt und als erfolgreicher Fondsmanager dort seit vielen Jahren einen Schwerpunkt hat. Die wirtschaftliche Entwicklung, die politische Stabilität und das unternehmerfreundliche Umfeld Georgiens sind sehr positiv. Wir sind optimistisch, dass wir zur Entwicklung des georgischen Finanzmarktes einen aktiven Beitrag leisten können." Odeniyaz Dzhaparov, Managing Director von CQ Asset Management Georgia: "Georgiens Wirtschaft und der Bankensektor sind stabil und gut entwickelt, aber die Vermögensverwaltungsbranche steckt dort noch in den Kinderschuhen. Wir sehen hier großes Entwicklungspotenzial, das wir mit unserer Erfahrung und unseren Ressourcen ausschöpfen möchten. Ich freue mich, dass wir nach dem Markteintritt schon sehr schnell ein erstes Produkt anbieten werden." Uber C-Quadrat Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhangigen Asset-Management-Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionare Absolute- und Total-Return-Strategien spezialisiert sind. Ziel aller Aktivitaten ist es, kontinuierliche, flexible und nachhaltige Wertsteigerungen fur institutionelle Investoren und Privatanleger zu erzielen. Gegrundet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Buros in Wien, London, Frankfurt, Paris, Genf, Zurich, Madrid, Jerewan und Tiflis vertreten und in mehr als 22 Landern Europas und Asiens aktiv. Über Odeniyaz Dzhaparov Gründungspartner/ Geschäftsführer, CQ Asset Management Georgia Der gebürtige Turkmene, Absolvent der Ural State University, Jekaterinburg, Russland und der Universität Antwerpen, Belgien, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Von 1993 bis 2000 war Dzhaparov Mitarbeiter der Zentralbank von Turkmenistan, zuletzt in der Position als Leiter der Abteilung Finanzpolitik und -forschung. Von 2001 bis 2006 arbeitete er für verschiedene Asset Manager in Frankfurt und Gibraltar. Ab 2006 bei der Deutsche Asset Management/ DWS als Senior Fund Manager im European Equity Team verantwortlich für das Management von fünf Fonds mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Rückfragehinweis C-Quadrat Andreas Wimmer Senior Group Managing Director CQ Investment Group | Schottenfeldgasse 20 | 1070 Wien | Austria Tel. +43(1)51566300 A.Wimmer@c-quadrat.com | www.c-quadrat.com 13.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 823593 13.06.2019 AXC0078 2019-06-13/09:30