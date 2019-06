Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation lässt im Mai merklich nach

Der am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai wegen eines Basiseffekts deutlich nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die HVPI-Jahresrate auf 1,3 (Vormonat: 2,1) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31. Mai. Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,3 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

Schweizer Regierung erwartet anziehendes Wachstum

Die Schweizer Regierung rechnet in diesem Jahr mit einem moderaten Wachstum, bevor die Wirtschaft im kommenden Jahr wieder stärker an Schwung gewinnt. Für das 2019 hob die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) die Wachstumsprognose auf 1,2 (zuvor: 1,1) Prozent etwas an. Für das Jahr 2020 wurde die Prognose von 1,7 Prozent beibehalten. "Die Aussichten bleiben aber verhalten und die Unsicherheit groß", erklärte das Seco.

Arbeitslosenquote in Australien im Mai höher als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Australien war im Mai höher als erwartet. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen in den kommenden Monaten gesenkt werden, um die Wirtschaft zu stützen, die so langsam wächst wie seit zehn Jahren nicht. Die Arbeitslosenquote lag im Mai unverändert zum April bei 5,2 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang auf 5,1 Prozent erwartet.

Steinbrück traut Kühnert Amt des SPD-Parteivorsitzenden nicht zu

Der frühere SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Peer Steinbrück traut dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert das Amt des Parteivorsitzenden der SPD nicht zu. In der ARD-Sendung Maischberger - Die Woche sagte Steinbrück, Kühnert werde zwar von den Medien "hochgeschrieben". Der 29-Jährige biete aber zu vielen Themen keine Lösungen. "Es kann sein, dass er mit 40 Parteivorsitzender wird."

Norwegens Parlament will weltgrößten Staatsfonds grüner machen

Der größte Staatsfonds der Welt soll grüner werden. Norwegens Parlament entschied, dass sich der rund 1 Billion Dollar schwere Pensionsfonds des skandinavischen Landes künftig stärker als bislang aus Geldanlagen in fossile Energieträger zurückziehen muss. Damit wird sich der Fonds künftig vermutlich in erheblichem Umfang von Anteilen an Rohstoffkonzernen wie Glencore, BHP Billiton oder Anglo American trennen, auch Energiefirmen wie RWE aus Deutschland und Enel aus Italien könnten betroffen sein.

Abe: Iran muss "konstruktive Rolle" im Nahen Osten spielen

Japans Regierungschef Shinzo Abe hat den Iran dazu aufgerufen, eine "konstruktive Rolle" im Nahen Osten einzunehmen. Teheran müsse dazu beitragen, "Frieden und Stabilität" in der Region zu schaffen, sagte Abe nach einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani in Teheran. Angesichts der angespannten Lage müsse eine weitere Destabilisierung der Region und ein "unbeabsichtigter" Gewaltausbruch verhindert werden. Ruhani machte den ökonomischen Druck der USA für die derzeitigen Spannungen verantwortlich.

Erdogan will Trump in Rüstungsstreit umstimmen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will drohende Sanktionen der USA wegen eines umstrittenen Rüstungsgeschäfts mit Russland abwenden. Er werde US-Präsident Donald Trump vor dem G20-Gipfel Ende Juni seine Argumente in einem Telefonat darlegen, kündigte Erdogan in einer im Fernsehen übertragenen Rede an. Am Rande des Treffens der 20 größten Industrie- und Schwellenländer in Japan ist ein Treffen der beiden Staatschefs geplant.

Trump-Sohn erneut im Kongress zu Russland-Affäre befragt

Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump ist im Senat in Washington erneut zu den mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 befragt worden. Nach der Sitzung hinter verschlossenen Türen trat Donald Trump junior Verdächtigungen aus den Reihen der oppositionellen Demokraten entgegen, er könnte den Kongress über seine Kontakte nach Russland belogen haben.

Israel verbietet Fischfang vor Küste des Gazastreifens

Als Reaktion auf die Entsendung brennender Ballons aus dem Gazastreifen hat Israel den Fischfang vor der Küste des Palästinensergebiets verboten. Die Fischereizone werde "bis auf Weiteres" abgesperrt, teilte die israelische Zivilverwaltung für die Palästinensergebiete (Cogat) mit. Nach Angaben der israelischen Feuerwehr hatten die mit Brandsätzen bestücken Ballons und Flugdrachen alleine am Dienstag sieben Feuer in Israel ausgelöst.

USA ernennen Sonderbeauftragten für den Sudan

Das US-Außenministerium hat den erfahrenen Diplomaten Donald Booth zum Sondergesandten für den Sudan ernannt. Booth befinde sich bereits zusammen mit dem für Afrika zuständigen US-Außenstaatssekretär Tibor Nagy auf dem Weg in den Sudan, erklärte Ministeriumssprecher Morgan Ortagus. Der 65-jährige Diplomat soll dabei helfen, eine "friedliche politische Lösung" zwischen der Militärführung und der Protestbewegung zu finden.

Südafrikas Präsident Ramaphosa gerät in den Verdacht der Bestechlichkeit

Gegen den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa sind wegen einer dubiosen Wahlkampfspende Ermittlungen eingeleitet worden. Wie das Präsidialamt mitteilte, erhielt Ramaphosa von der Anti-Korruptions-Beauftragten Busisiwe Mkhwebane die Aufforderung, sich bis zum 21. Juni zu dem Vorgang zu äußern. Ramaphosa könne den für Regierungsmitglieder geltenden "Ehrenkodex" verletzt haben. Ramaphosa soll eine Spende von umgerechnet 31.000 Euro von dem skandalumwitterten Konzern Bosasa angenommen haben.

Mehr als 70 Verletzte bei Massenprotesten in Hongkong

Bei den schwersten politischen Unruhen seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China sind in Hongkong mindestens 70 Menschen verletzt worden. Das berichtete der Rundfunksender RTHK unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden. Zehntausende Menschen blockierten aus Protest gegen ein umstrittenes Auslieferungsgesetz Hauptverkehrsstraßen und das Regierungsviertel, es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Eine für Mittwoch angesetzte zweite Lesung des Gesetzentwurfs im Hongkonger Legislativrat wurde verschoben.

Niederlande Inflationsrate Mai 2,4% - CBS

Niederlande Inflationsrate Apr war 2,9% - CBS

