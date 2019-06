Anleger in Deutschland haben sich am Donnerstag mit Käufen zurückgehalten. Der Dax ging 0,2 Prozent tiefer bei 12.096 Zählern in den Handel. Auf die Stimmung drückten Handelssorgen, nachdem US-Präsident Donald Trump China erneut mit Strafzöllen auf Importwaren im Wert von 325 Milliarden Dollar gedroht hatte.

