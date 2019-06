Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Dortmund (pts006/13.06.2019/09:25) - Die International School of Management (ISM) zählt zu den besten privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. Das bestätigen die Ergebnisse der aktuellen Studierenden-Befragung vom Trendence Institut. In den Kategorien Dozentenqualität, digitales Lernen, Praxisbezug, Karriereangebot und Service kann sich die ISM als beste private Fachhochschule für BWL durchsetzen. Insgesamt haben an der Umfrage über 13.000 Studierende aus wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen teilgenommen. "Die ISM steht für eine praxisnahe Lehre auf hohem Niveau, Internationalität und eine persönliche Betreuung. Es ist schön, dass unsere Studierenden diesen Anspruch bestätigen und die ISM standortübergreifend so gut bewertet haben", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. Im Gesamtvergleich mit 121 deutschen Hochschulen schafft es die ISM in den Kategorien Praxisbezug, Internationalität, Karriereangebot und Service unter die Top 10 und kann den Vergleich mit den staatlichen Universitäten standhalten. Besonders positiv fällt für die ISM-Standorte der Vergleich mit den anderen privaten Fachhochschulen mit BWL-Schwerpunkt aus. Hier kann sich die ISM in den Bereichen Dozentenqualität, Arbeitsplätze und digitales Lernen, Karriereangebot sowie Service und Beratung als beste Private behaupten. Erfreulich ist für die Hochschule, dass sie nicht nur gut bewertet wird, sondern die Studierenden auch überdurchschnittlich zufrieden sind: 90 Prozent würden ihr Studium weiterempfehlen. Ein Spitzenergebnis erzielt hier vor allem der ISM-Campus in Stuttgart mit einer Weiterempfehlungsquote von über 95 Prozent. Auch für die Studierenden selbst fällt der Vergleich mit Kommilitonen anderer Hochschulen sehr gut aus. Sie studieren deutlich häufiger im Ausland und absolvieren häufiger Praktika im In- und Ausland. Außerdem gaben 89 Prozent an, fließend Englisch zu sprechen im Vergleich zu 68 Prozent. Für Studierende der ISM ist Fremdsprachenunterricht fester Bestandteil des Studiums genauso wie mindestens ein integriertes Auslandssemester in den Vollzeit-Studiengängen. Für die Umfrage vom Trendence Institut wurden im Zeitraum September 2018 bis März 2019 13.600 Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Studiengänge zu ihrer Studienzufriedenheit, Qualifikationen und Karrierezielen befragt. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt am Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 180 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231 975139 31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190613006

