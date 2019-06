Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Axel Springer von 58 auf 63 Euro angehoben und damit an das Kaufgebot des Finanzinvestors KKR für den Medienkonzern angepasst. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Dies dürfte nicht die letzte Konsolidierungsaktion in der Medienbranche gewesen sein, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 19:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-06-13/09:56

ISIN: DE0005501357