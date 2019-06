Ökowachstum, wie geht das? Grünen-Chefin Annalena Baerbock und BDI-Chef Dieter Kempf streiten über den richtigen Weg zu mehr Umweltschutz und Wohlstand.

WirtschaftsWoche: Herr Kempf, Sie hatten Frau Baerbock gerade bei Ihrer BDI-Jahrestagung zu Gast. Mal angenommen, es käme zur Gegeneinladung, und Sie würden beim Grünen-Parteitag auftreten: Was würden Sie sagen?Dieter Kempf: Ich würde erklären, dass die Interessen der Industrie und ökologischer Fortschritt keine Gegensätze sind. Deutsche Unternehmen sind weltweit als Problemlöser gefragt. Aber wir müssten uns auch eingestehen, wo wir noch sehr weit voneinander entfernt sind, und nicht nur Nettigkeiten austauschen.

Was wäre für einen BDI-Präsidenten heutzutage besser bei so einem Auftritt: Beifall oder Buhrufe?Kempf: Ich vermute mal, dass so ein Besuch kein Heimspiel wäre. Aber ich kann Ihnen versichern: Ein Auftritt auf dem Katholischen oder Evangelischen Kirchentag - beides habe ich schon hinter mir - ist für einen BDI-Präsidenten auch nicht ohne. Wo die Grünen Verantwortung übernehmen, wollen wir ins Gespräch kommen, und zwar konstruktiv, um den Industriestandort zu stärken.

Annalena Baerbock: Ich finde wichtig, Argumente zu hören, die einen herausfordern. Für mich ist schon sehr lange klar, dass sich Ökonomie und Ökologie gegenseitig bedingen. Wir wollen dafür sorgen, dass man mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben kann. Oft ist das heute schon der Fall. Aber wir müssen die politischen Bedingungen so ändern, dass es immer so ist.

Wie gut kennen Sie sich? Herr Kempf, haben Sie die Handynummer von Frau Baerbock?Kempf: Nein. Aber wir würden uns, falls nötig, über unsere Büros sehr schnell erreichen. Persönlich ausgetauscht haben wir uns in den vergangenen Monaten fünf- oder sechsmal.Baerbock: Schon in meiner Zeit als klimapolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion hatte ich oft mit Industrievertretern und mit dem BDI zu tun. Im Moment mache ich da drei Erfahrungen: Erstens wird die Schnittmenge eher größer. Viele Unternehmen sehen, dass Klimaschutz das stabilere Wachstumsmodell bedeutet. Zweitens: Sobald es konkret wird, sind die Vorstellungen sehr unterschiedlich, die Wirtschaft gibt es nicht. Drittens: Die Unternehmen wollen politische Verlässlichkeit. Da diese fehlt, sind viele von der Regierung gefrustet. Ich auch.

Herr Kempf, Sie werfen der Kanzlerin mangelnde Klarheit in der Klimapolitik vor. Wären Sie mit den Grünen besser dran?Kempf: Von der Regierung würden unsere Unternehmen in der Tat gern genauer erfahren, wie sie ihre klimapolitischen Ziele erreichen will. Ob die Schnittmenge mit den Grünen wirklich wächst, lässt sich momentan noch nicht absehen. Ich warne die Partei davor, neben der ökologischen die ökonomische Basis für den Wohlstand zu unterschätzen. Frau Baerbock hat auf dem Tag der Industrie sehr enthusiastisch von Marktwirtschaft gesprochen. Das fand ich gut.

Baerbock: Ohne Freiraum für neue Ideen, für Unternehmergeist und Sprunginnovationen werden wir die ökologischen Herausforderungen nicht in den Griff bekommen. Dafür wollen wir einen Wettbewerb, bei dem der Innovativste sich durchsetzt. Aber dieser Wettbewerb kann sich nur entfalten, wenn es einen Rahmen gibt, im Sinne einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Die Unternehmer und Unternehmerinnen müssen wissen, wohin die Reise gehen soll. Da helfen klares Ordnungsrecht und ökonomische Anreize. Eine Wirtschaft, die die ökologischen Grundlagen zerstört, wird auch ökonomisch keinen Erfolg haben.Kempf: Umgekehrt stimmt es aber auch! Leider schlagen sich durchaus nachvollziehbare Nachhaltigkeitsziele oft in Gesetzen nieder, die unsere Industrie international ins Abseits drängen. Ich warne vor grünem Wunschdenken. Wenn sich Konkurrenten aus Drittstaaten durchsetzen, weil sie sich nicht an unsere hohen Standards halten müssen, ist weder der Umwelt noch den Menschen geholfen. Nehmen Sie das Beispiel "Grüner Knopf" ...

... das Gütesiegel, das der Entwicklungshilfeminister für Kleidung einführen will, deren Produktion soziale und ökologische Mindeststandards erfüllt.Kempf: Das mag gut gemeint sein, ist aber in der betrieblichen Praxis völlig unrealistisch. Die meisten Menschen wissen gar ...

