Der Batteriehersteller hat eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Mit den Einnahmen will Varta die Produktionskapazitäten erweitern.

Der Batteriehersteller Varta hat sich mit einer Kapitalerhöhung rund 104 Millionen Euro zur Erweiterung seiner Produktionskapazitäten beschafft. Insgesamt platzierte das Unternehmen bei der am Mittwoch angekündigten frischen Aktienausgabe rund 2,2 Millionen Titel zu einem Preis von je 46,70 Euro, teilte das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Ellwangen mit.

Die vor Handelsbeginn am Donnerstag abgeschlossene Kapitalerhöhung soll dabei ...

