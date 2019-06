Der Aktienkurs von Tesla fällt am Tag nach der Hauptversammlung (11.6.19) in New York um 3,6 Prozent. Damit sind die Notierungen erneut an einem Widerstand gescheitert. Nach den jüngsten Gewinnen sollte die jetzige Korrektur aber nicht überbewertet werden. Unterdessen prognostiziert der Tesla-Vorstand ein Rekordquartal. Wieviel Potenzial die...

