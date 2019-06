Zürich (ots) - Die Digitalisierung stellt für das Gastgewerbe,

welches von Emotionen lebt, eine besondere Herausforderung dar. Gäste

wünschen sich mehr digitalen Komfort, gleichzeitig möchten sie

emotional überrascht werden. Die geschickte Kombination von "digital"

und "emotional" wird somit zum Erfolgsfaktor. Doch wie gelingt das

Zusammenspiel zwischen digitalen und emotionalen Erlebnissen?



Hotel Innovations-Tag 2019



GastroSuisse beleuchtet diese Frage am Hotel Innovations-Tag:

Dienstag, 25. Juni 2019, im Kameha Grand Zürich. Branchenexperten

zeigen an der Impulstagung das gesamte Spektrum zwischen emotional

und digital auf und geben Hotelièren und Hoteliers wertvolle Tipps

für die Praxis.



Das Programm ist reich an innovativen Ideen. Adrian Stalder, Coach

und Unternehmensberater, beweist, dass der Mensch den Unterschied

macht. Einen Blick in die Zukunft der digitalen Hotellerie wagt Fritz

Dickamp, Managing Director, L.I.K.E. Hospitality Consulting. Der

Hotelier des Jahres 2019 Kurt Baumgartner beschreibt, wie es gelingt,

mit dem kontinuierlichen Wandel umzugehen. Welches Potenzial in der

Schaffung emotionaler Erlebnisse liegt, verrät Autor Martin Klapheck.



Hotel Innovations-Award



Zum vierten Mal wird im Rahmen des Hotel Innovations-Tages der

Hotel Innovations-Award verliehen. Mit dem Preis wird ein neuartiges

und wegweisendes Hotel-Konzept ausgezeichnet. Das Gewinner-Konzept

wird mit einem Coaching zur Umsetzung im Wert von 15'000 CHF belohnt.



Hotel Innovations-Tour



Im Anschluss an den Hotel Innovations-Tag wird die Hotel

Innovations-Tour angeboten, welche durch sieben innovative Hotels in

Zürich führt.



Termin: Dienstag, 25. Juni 2019

Ort: Kameha Grand Zürich, Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattpark, Zürich

Zeit: ab 9.30 - 20.30 Uhr, Preisverleihung ca. 12.15 Uhr, Hotel

Innovations-Tour 15.45 Uhr



Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen

teilzunehmen.



Anmeldung bis Mittwoch, 19. Juni, an:

communication@gastrosuisse.ch, Tel. 044 377 53 53



Weitere Informationen:



https://www.hotelinnovation-gastrosuisse.ch/



Kontakt:

GastroSuisse, Kommunikation, Tel. 044 377 53 53,

communication@gastrosuisse.ch