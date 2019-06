Köln (ots) - Am gestrigen Abend wurden in Berlin im Meistersaal am Potsdamer Platz die Superbrands 2019 verliehen - doppelter Grund zur Freude für die Mediengruppe RTL Deutschland: n-tv und RTL Television gehören zu den besten deutschen Superbrands des Jahres 2018/19. Nach 2007 und 2009 ist es das dritte Mal, dass beide Sender des Kölner Medienhauses zu den Gewinnern zählen.



Sonja Schwetje, Chefredakteurin n-tv, und Björn Klimek, Leiter Marketing und Creative Director RTL Television, haben die Preise für n-tv bzw. RTL entgegen genommen.



Sonja Schwetje, Chefredakteurin n-tv: "Die Marke n-tv steht seit fast drei Jahrzehnten für fundierte, ausführliche und vielfältige Berichterstattung auf allen relevanten Plattformen - gerade auch in bewegten Zeiten. Dass wir in diesem Jahr zu den 40 deutschen Superbrands gehören, ist für uns eine große Ehre und wir freuen uns sehr."



Björn Klimek, Leiter Marketing und Creative Director RTL Television: "Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit braucht man Marken, die Kontinuität und Innovation verbinden. Die Marke RTL beweist dies immer wieder aufs Neue und wir sind sehr glücklich, in diesem Jahr Preisträger zu sein."



Verliehen wird der Award von "Superbrands", einer unabhängigen, weltweit agierenden Organisation, die seit über 24 Jahren in 88 Ländern die besten und stärksten Produkt- und Unternehmensmarken auszeichnet. Bewertungskriterien sind unter anderem Markendominanz, Kundenbindung, Goodwill sowie Markenakzeptanz.



