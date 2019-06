Baden-Baden (ots) -



Zu einer neuen Ausgabe "Talk am See" begrüßt Autorin und Journalistin Gaby Hauptmann diesmal Modedesigner Harald Glööckler, Notarzt Volker Wanka, Publizist und Schriftsteller Wolfram Eilenberger, Hotelchefin und Burlesque-Tänzerin Kerstin Seeger und Podologin Maria Süß. Mit ihren Gästen spricht Gaby Hauptmann über alles, was den Südwesten Deutschlands in dieser Woche bewegt hat. Die bunte Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besondere Erlebnisse mit Moderatorin und Publikum. Zu sehen ist die neue Folge der TV-Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 15. Juni, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung wird jeweils freitags, am Vortag, aufgezeichnet.



Harald Glööckler



Modedesigner Harald Glööckler ist eine schillernde Persönlichkeit, seine Kunst extravagant und "pompöös". Doch nicht nur für Glamour setzte er sich ein, er kämpft zudem für den Naturschutz und fordert ein radikales Umdenken im Umgang mit Ressourcen. Mit Gaby Hauptmann spricht er über sein Engagement und darüber, was ihm aktuell besonders wichtig ist.



Volker Wanka



Volker Wanka aus Neuenbürg ist Notarzt mit Leib und Seele. Er und Menschen in seinem Beruf retten unter großem Einsatz täglich Leben. Wanka bemerkt jedoch eine zunehmende Respekt- und Distanzlosigkeit Einsatzkräften gegenüber bei Rettungseinsätzen. In "Talk am See" spricht er über seine Erlebnisse.



Wolfram Eilenberger



Wolfram Eilenberger ist Gründungschefredakteur des "Philosophiemagazins", seine Passion ist die Anwendung philosophischer Fragen auf die aktuelle Lebenswelt, sei es in Fragen der Politik, der Kultur oder des Sports. Der Publizist und Schriftsteller stellt fest, dass in der deutschen Philosophie die ureigenen Impulse wie staunen, querdenken und kritisieren abhandengekommen sind.



Kerstin Seeger



Hotelchefin und Burlesque-Tänzerin aus Friedrichshafen, Kerstin Seeger, ist auf internationalen Bühnen unterwegs: Sie zeigt als Kunstfigur "Raketenmieze" stolz ihre üppigen Kurven.



Maria Süß



Podologin Maria Süß hat den "Master im Zehenlesen" kann aus den Zehen lesen, welchen emotionalen und gesundheitlichen Zustand ein Mensch hat. Gaby Hauptmann und dem Publikum erklärt sie, wie man Menschen auf die Zehen fühlt und welche Merkmale ihr besonders auffallen.



Sendung



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 15. Juni 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



