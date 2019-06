Das neue Schreib-/Lesegerät RFU61x von Sick ist die Lösung für die platzsparende Integration von UHF-Identifikationslösungen in produktionstechnische und logistische Umgebungen. Der kleinste Sensor seiner Art auf dem Markt benötigt nur wenig Montageplatz und bietet zugleich eine große Performance hinsichtlich Reichweite, Robustheit und Konnektivität. Zudem ist der Sensor programmierbar und kann innerhalb des Eco-Systems AppSpace sehr flexibel an individuelle Applikationsanforderungen angepasst werden. Der Sensor ist mit 80 mm x 92 mm x 38 mm (L x B x H) so kompakt wie kein anderes Schreib-/Lesegerät ...

