Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ado Properties von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die drohende fünfjährige Deckelung der Wohnungsmieten in Berlin habe für erhebliche Unsicherheit im deutschen Immobilienmarkt gesorgt, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das neue Ado-Kursziel reflektiere seine vorsichtigeren Prognosen für die Mietentwicklung und das Kapitalwachstum. Dennoch sei der Sektor nach wie vor attraktiv./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 20:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-06-13/11:06

ISIN: LU1250154413