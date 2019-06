Der Pay-TV-Sender Sky baut seine Expertenreihe für die kommende Fußball-Saison um. Nach dem ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder und dem früheren Leverkusen-Manager Reiner Calmund werden künftig auch die beiden Schiedsrichter-Fachmänner Markus Merk und Peter Gagelmann nicht mehr die Bundesliga-Spieltage kommentieren und begleiten.

"Das Thema der Schiedsrichter-Entscheidungen werden wir künftig in anderer Form aufarbeiten", hieß es am Donnerstag von Sky. Über das redaktionelle Konzept für die neue Spielzeit einschließlich der personellen Besetzungen will der Sender "rechtzeitig vor Saisonbeginn informieren".

Der 57-jährige Merk arbeitete seit 2011 für Sky, Gagelmann (51) war drei Jahre lang bei dem Sender tätig. Zuvor hatten Metzelder (38) und Calmund (70) bereits ihren Abschied als feste Experte verkündet. Das Duo war schwerpunktmäßig bei den Bundesliga-Spielen am Samstagnachmittag im Einsatz. Metzelder will in den Profi-Fußball zurückkehren. Calmund ist der Aufwand für die Anreise aus seinem Wohnort im Saarland ins TV-Studio in Unterföhring bei München zu groß, hatte er bereits im April bestätigt./clu/DP/mis

