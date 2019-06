Die Kurzmeldungen im Überblick: Ein neuer Fonds der Hahn-Gruppe ist gestartet, Buss Capital vermeldet erfolgreiche Exits mehrerer Container-Direktinvestments und Primus Valor sowie Wattner haben weiter investiert.Hahn-Gruppe: Pluswertfonds 173 gestartetAb sofort ist ein neues Angebot der Hahn-Gruppe zeichenbar. Mit dem Hahn Pluswertfonds 173 - Fachmarktzentrum Landstuhl investieren Anleger in ein 1997 erbautes Fachmarkzentrum im Landkreis Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz). Das Objekt ist nach Angaben der Gesellschaft zu 100 Prozent vermietet; Ankermieter der Handelsimmobilie sind der Einzelhändler Kaufland und der Baumarkt toom. Kaufland betreibt international über 1.270 Filialen und zählt (zusammen mit Lidl in der Schwarz Gruppe) weltweit zu den zehn umsatzstärksten Einzelhändlern. Der Ankermieter toom (Rewe-Group) zählt mit 333 Märkten in Deutschland und einem Bruttoumsatz von rund 2,6 Milliarden Euro in 2018 mit zu den führenden Baumarktbetreibern. Die Mietverträge sehen Laufzeiten bis Ende September 2029 (Kaufland) bzw. Ende Dezember 2028 (toom) plus Verlängerungsoptionen vor. Konzipiert wurde das Beteiligungsangebot mit einer prognostizierten Laufzeit von rund 15 Jahren, Hahn prognostiziert laufende Ausschüttungen in Höhe von 4,5 Prozent p.a. Ein Beitritt ist ab 20.000 Euro möglich.

