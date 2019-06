Tula, Russland (ots/PRNewswire) - Haval SUV ("Haval"), Chinas

führende SUV-Marke, hat den Produktionsstart des Haval F7 in diesem

Juni in Russland angekündigt und ist damit Chinas erster Autobauer,

der ein vollständig im Ausland hergestelltes und vertriebenes

Fahrzeug auf den Markt bringt.



Mit kompletter Produktion und Montage im neuen Werk von Haval in

Tula, Russland, bringt der Automobilhersteller zur Markteinführung

die Modelle 1.5T und 2.0T heraus. Der Haval F7, der bereits bei den

chinesischen Verbrauchern große Anerkennung gefunden hat, vereint

innovative Automobiltechnologie mit umfassenden Sicherheitsmerkmalen,

einem eleganten, futuristischen Design und einem Höchstmaß and Platz

und Komfort - ein Schritt, der das Design und die Produktion von SUVs

in der chinesischen Automobilindustrie neu definieren wird.



"Der Haval F7 ist ein hochentwickelter, innovativer, eleganter und

intelligenter SUV, der im ganzen Land als neuer Favorit für den

Stadtverkehr gilt" , sagte Jerome Saigot, Chief Operating Officer von

Haval Motor Rus LLC. "In den F7 haben wir die wichtigsten

technologischen Innovationen des heutigen Marktes integriert,

darunter einen 360-Grad-Monitor für mehr Sicherheit, einen adaptiven

Tempomaten und einen 9-Zoll-Multimedia-Bildschirm mit Apple Carplay,

Android Auto und Voll-LED-Scheinwerfern."



Der Haval F7 ist ein Allround-SUV, der ein erstklassiges

Fahrerlebnis bietet:



- Starke und effiziente Leistung durch 1,5 oder 2,0 GDIT-Motor,

0,2s

Schnellschaltung, sieben Gänge, 95 Prozent Getriebewirkungsgrad,

niedriger Kraftstoffverbrauch und Beschleunigung auf 100 km in 8,8

Sekunden.

- Geräumige Fahrzeugkarosserie mit einer Länge von 4620 mm, einer

Breite von 1846 mm und einer Höhe von 1690 mm, mit einem Radstand

von 2725 mm sowie 77 mm Kopf- und 830 mm Beinfreiheit innerhalb der

Kabine.

- Höchstmaß an Komfort mit sechs einstellbaren Vordersitzstufen, drei

einstellbaren Heckstufen und leisen Kabinen für ein sanftes

Fahrerlebnis mit extrem niedrigen Turbinendrehzahlen von 1200-1400

U/min.

- Intelligentes Design, inspiriert von der Luft- und Raumfahrttechnik

mit scharfen Linien, schlanken Konturen,

LED-Sternenmatrixscheinwerfern und großen 19-Zoll-Rädern.

- Geländegängiges intelligentes Allradantriebssystem mit sechs

Fahrmodi - Standard, Sport, Schlamm, Sand, Schnee und Economy -,

das die Technologie nutzt, die normalerweise luxuriösen

Allradmodellen vorbehalten ist.

- Umfassende Sicherheitsfunktionen nach Fünf-Sterne-Standard mit

sechs Airbags, einem erstklassigen Stahlanteil von 65 Prozent und

ausgeklügelten Technologien wie integrierter automatischer

Notbremsung und TSR-Verkehrszeichenerkennung.



Haval hat den Haval F7 für den russischen Markt lokalisiert, indem

das Design und die Leistung des SUV optimiert wurden, um die beste

Kombination aus Preis, Qualität und Leistung zu bieten und

gleichzeitig die Präferenzen der russischen Verbraucher und des

lokalen Automobilmarktes zu berücksichtigen.



Der Haval F7 ist ab einem Preis von 1,449 Mio. RUB erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.haval-global.com/



