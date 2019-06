Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Donnerstagvormittag nach anfänglichen Verlusten in die Gewinnzone gedreht. Die Märkte trotzten damit negativen Vorgaben der internationalen Leitbörsen, wobei deren Abgaben moderat ausgefallen waren. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,26 Prozent auf 3395,58 Punkte. In Paris legte der Cac 40 um 0,12 Prozent auf 5381,45 Punkte zu.

