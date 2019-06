Zugausfälle und Verspätungen machen Urlaubern und Pendlern auf Sylt zu schaffen. Auch Promi-Gastronom Jürgen Gosch beklagt, dass die Insel schlecht zu erreichen ist - und macht Vorschläge, wie es besser laufen könnte.

Jürgen Gosch ist genervt. Nicht, dass die Geschäfte des Sylter Promi-Gastronoms schlecht liefen. Die Tische in seiner "nördlichsten Fischbude", dem Gosch-Stammhaus im Lister Hafen, sind gut gefüllt. Es sind die Umstände, die seine Gäste, aber auch Bewohner und Pendler auf sich nehmen müssen, um auf die Insel zu gelangen, die ihn in Rage versetzen. "Das macht auf Sicht keiner mehr mit", sagt der 78-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er hat sich Gedanken zur Lösung des Problems gemacht - und Großes vor. Auch den Bau einer Eisenbahnbrücke durchs Watt kann er sich vorstellen.

Stein des Anstoßes ist die Bahnverbindung nach Sylt - die einzige zur "Insel der Schönen und Reichen" über Land. Bei Zugfahrten über den Hindenburgdamm kommt es immer wieder zu Ausfällen und Verspätungen, vor der Autoverladung in Niebüll auf dem Festland und in Westerland häufig zu langen Wartezeiten und Staus. "Das gilt nicht nur für tausende Pendler, auf die Sylt wirtschaftlich angewiesen ist, sondern auch für hunderttausende Gäste, die ihren Urlaub nicht mit einer Bahn-Katastrophe beginnen und beenden möchten."

Die Gäste kämen schon gestresst ob der stundenlangen Verspätung an und müssten auch bei der Rückreise wieder lange Zeit vor dem Autozug anstehen.

"Sylt ist ruhig. Sylt ist Sand, Düne und Meer" und liege ihm deshalb am Herzen, sagt Gosch, der - auf dem Festland in Tönning geboren - in den 60er Jahren auf die Insel kam, als Aalhändler mit Bauchladen anfing und über die Jahre mit Gosch-Lokalen in vielen deutschen ...

