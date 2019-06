Von Foodscouts gelobt, von Metzgern kritisiert: Der fleischlose Burger von Beyond Meat erobert Deutschland. Nun kommt mit dem veganen Würstchen das nächste Gericht aus der Küche des Börsenlieblings.

Diesen schadenfrohen Seitenhieb konnte sich der Großhändler Metro offensichtlich nicht verkneifen: Am 29. Mai twitterte Metro-Deutschland: "Unsere Kunden müssen nicht Schlange stehen". Eine Spitze gegen den Discounter Lidl, der an jenem Tag mit dem Verkauf der Beyond-Meat-Burger begonnen und das Kunststück vollbracht hatte, trotz der Beliebtheit des Produkts in sozialen Netzwerken enorme Kritik auf sich zu ziehen. Denn die Fleischersatzbratlinge aus den USA waren in etlichen Lidl-Filialen bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Viele Kunden gingen ohne Bratlinge wieder nach Hause.

"Wir hatten bisher keine Probleme mit der Verfügbarkeit", verkündet eine gut gelaunte Metro-Sprecherin. Die Düsseldorfer waren die ersten, die Beyond-Meat-Burger in Deutschland verkauften und sind "sehr zufrieden" mit dem Absatz. Der Burger, der rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes der US-Firma Beyond Meat ausmacht, besteht zu einem großen Teil aus Erbsenproteinen und pflanzlichen Ölen.

Er soll aber, so lautet das Versprechen der Hersteller, wie ein tierischer Burger aussehen und schmecken. Der "blutige" Effekt wird durch Rote Beete erzielt. Die 2009 gegründete Firma hat schon zahlreiche prominente Investoren überzeugt, darunter Bill Gates, Schauspieler Leonardo DiCaprio sowie die Twitter-Mitgründer Evan Williams und Biz Stone.

"Beyond-Meat-Burger rütteln am schlechten Gewissen"

"Beyond Meat hat großes Potenzial. Die sind gut", urteilt Richard Kägi, der seit fast 30 Jahren als sogenannter Foodscout für den Schweizer Handelskonzern Globus Ernährungstrends beobachtet. "Für echte Carnivoren bieten sie zwar keine Alternative, aber Fleischesser zu bekehren ist auch nicht ihr primäres Ziel. Sondern sie rütteln am schlechten Gewissen der Leute. Das funktioniert immer besser."

So wie Verbraucher sich jetzt häufiger fragten, ob es diese Flugreise wirklich sein muss, sagt Kägi, "so fragen sie sich nun auch, ob es der Burger sein muss - oder ob es nicht eine fleischlose Alternative sein darf." Dabei sind die Produkte und auch die Geschäftsidee von Beyond Meat nicht neu, - vegetarische Burgerbratlinge gibt es schließlich schon lange -, "aber es ist der Zeitgeist, der ihnen jetzt Rückenwind verschafft. Sie sind genau im richtigen Moment mit dem richtigen Produkt gekommen."Jener Zeitgeist, geprägt durch die "Fridays for Future"-Bewegung und den Erfolg der Grünen, propagiert Verzicht auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...