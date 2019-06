Schon bald will der Fahrdienstvermittler die neue Generation des SUV-Modells XC90 in seine Flotte integrieren. Die Fahrzeuge sollen in den nächsten Jahren Serienreife erreichen.

Der Fahrdienstvermittler Uber und sein Partner Volvo gehen einen weiteren Schritt in Richtung Serienreife von hochautomatisierten Fahrzeugen. Uber werde bald die neue Generation des SUV-Modells XC90 des schwedischen Autobauers in seiner Flotte einsetzen, kündigte Eric Meyhofer, Chef der Uber-Sparte für autonomes Fahren, Advanced Technologies Group, in dieser Woche auf einer Konferenz in Washington an.

Sie sei sicherer und werde bald die älteren automatisierten Volvo-Modelle ersetzen. Zunächst solle ein Dutzend des Prototypen eingesetzt werden, bei dem noch ein Sicherheitsfahrer hinter dem Lenkrad sitzt. Die Autos werden jetzt von Volvo in Schweden am Band produziert und nicht mehr, wie die bisher eingesetzten 250 automatisierten Volvos, mit der Selbstfahrtechnik nachgerüstet.

Uber und die zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Premiummarke Volvo arbeiten seit 2016 an selbstfahrenden Autos. Diese werden nach Einschätzung von Branchenkennern im kommenden Jahrzehnt Serienreife erreichen, sich aber wegen der hohen Kosten eher zum Einsatz in geschäftlichen Flotten lohnen und ...

