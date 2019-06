Unterföhring (ots) -



- Loyalität lohnt sich: Mit Extra erhalten Sky Kunden ab sofort Premium-Services, neueste Sky Produkte oder exklusive VIP-Tickets für außergewöhnliche Events



- Teilnahme kostenfrei für alle Sky Abonnenten



- Je länger ein Kunde bei Sky ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn



- Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer Sky Deutschland: "Unser klares Ziel mit Extra ist es, unseren Kunden auf besondere Art und Weise 'Danke' zu sagen."



Unterföhring, 13. Juni 2019 - Loyalität lohnt sich: Sky startet für seine Kunden ein so im deutschen TV-Sektor einzigartiges Treueprogramm - Extra.



Im Mittelpunkt von Extra stehen Premium-Services, die neuesten Sky Produkte und Technologien sowie unvergessliche Erlebnisse - wie etwa ein Blick hinter die Kulissen bei Sky Sport News HD, der Set-Besuch eines Sky Originals, ein exklusives Game-of-Thrones-Screening oder eine Städtetour mit Fußball-Vize-Weltmeister Christoph Metzelder in Madrid rund um das UEFA-Champions-League-Finale. Marcello Maggioni, Chief Commercial Officer Sky Deutschland: "Unser klares Ziel mit Extra ist es, unseren Kunden auf besondere Art und Weise 'Danke' zu sagen. Ob glühender Fußballfan, eingefleischter Serien-Anhänger oder Produkt-Liebhaber - alle sollen mit Extra die Möglichkeit erhalten, Sky in seiner Vielfalt hautnah zu erleben."



Extra funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Je länger ein Kunde dem Entertainment-Unternehmen treu ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn. Jeder Sky Abonnent ist automatisch Teil von Extra und muss sich lediglich einmal aktiv für das Programm anmelden. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei. Extra ist in unterschiedliche Stufen unterteilt, die sich nach der jeweiligen Vertragslänge der Kunden richten: von Bronze (0 bis 2 Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und Gold (6 bis 9 Jahre) bis hin zu Platin (10+ Jahre).



In Großbritannien und Italien wurde das Treueprogramm bereits erfolgreich gelauncht - inzwischen nehmen Millionen Abonnenten daran teil. Im Oktober 2018 startete eine Pilotphase in Deutschland, in der bereits ein kleiner Kundenstamm an Extra teilnahm. Ab sofort ist das Programm für alle Sky Abonnenten in Deutschland verfügbar.



Weitere Informationen sind unter www.sky.de/extra zu finden.



Zwei besondere Extra Erlebnisse - das Game-of-Thrones-Screening und die Städtetour mit Christoph Metzelder - sind hier als Clips zum Download abrufbar: https://we.tl/t-17sUakhqPR



