13.30 h - 16:00 h: geänderter Programmablauf, da kein Tennis übertragen wird.



13.30 (VPS 13.29) Wer weiß denn sowas? mit Kai Pflaume Erstsendung: 26.10.2018 in Das Erste Folge 321



14.15 Eisenbahn-Romantik



Südtiroler Zuggeschichten Erstsendung: 26.12.2016 in SWR/SR



15.15 Der Südwesten von oben - Das Saarland Erstsendung: 01.01.2015 in SWR/SR



16.00 BW: SWR Aktuell Baden-Württemberg



16.00 RP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz



Montag, 01. Juli 2019 (Woche 27)/13.06.2019



21.00 Die Sofa-Richter



Das Rechtsmagazin



Spontan und offen diskutieren die "Sofa-Richter" bei sich zu Hause über Skurriles und über Fragen mitten aus dem Leben. Sanifair: Darf der Toilettengang an der Autobahn etwas kosten? Kredit verweigert - wenn die Schufa Fehler macht. Zu lang, zu laut, zu wild? - Party feiern: Was ist erlaubt, was nicht? Und: summ summ summ - Rechtliches zum Thema "Bienen".



Die "Sofa-Richter" sind Menschen "wie Du und ich": Eine Familie aus Mainz, ein türkisch-spanisches Ehepaar aus Mannheim, zwei Freunde aus Stuttgart und Aichwald, ein junges Ehepaar aus Karlsruhe, drei angehende Priester aus Trier, ein Ehepaar aus Stutensee und die beiden SWR Promis Ursula Cantieni und Malte Arkona. Die "Sofa-Richter" treten ein für ihre Meinung, ohne Robe, aber mit Herzblut und Leidenschaft. Mal wird der Ruf laut nach der vollen Härte des Gesetzes, mal sind die "Sofa-Richter" mild und besonnen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte wirklich entschieden haben.



Dienstag, 23. Juli 2019 (Woche 30)/13.06.2019



Tagestipp



22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde Sketche mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Der Sarg, den Jean für seinen überraschend verstorbenen Vereinskameraden Willibald gezimmert hat, steht aufgebaut in der Schreinerei und Vanessa wartet auf die Witwe, die das Prachtstück in Augenschein nehmen will. Vanessa wartet auch auf Jean, der eigentlich dabei sein müsste, aber nicht auftaucht. Stattdessen hört sie plötzlich merkwürdige Geräusche aus dem Sarg.



Katastrophe im Büro: Der Computer ist abgestürzt. Jean kann nicht ins Internet. Stattdessen hängt er in der Warteschleife der Hotline. Aber auch Vanessa wartet dringend auf freie Bahn ins Netz, denn sie ist per Onlinedating mit einem neuen Verehrer verabredet.



Gast der heutigen Sendung ist der Mainzer Comedian Frank Fischer. Er ist viel unterwegs, vor allem mit der Bahn. Und erlebt auf seinen Fahrten viel Komisches.



