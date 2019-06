Payerne (ots) -



Die Boschung Gruppe in Payerne informiert heute über die

offizielle Übergabe seiner völlig emissionsfreien Kehrmaschine an die

Stadt Chur. Die vollelektrisch angetriebene und betriebene

Kehrmaschine "Urban-Sweeper S2.0" ist eine Kehrmaschine mit

tatsächlich 0 (Null) Emissionen. Die Boschung Kehrmaschine fügt sich

damit bestens in das Energiekonzept 2020 der Energiestadt Chur ein.



Die Stadt Chur ist seit dem Juni 2011 eine zertifizierte

Energiestadt und will eine nachhaltige kommunale Energiepolitik

vorleben. In ihrem Energiekonzept 2020 setzt sie auf erneuerbare

Energien, umweltverträgliche Mobilität und eine effiziente Nutzung

der Ressourcen. Dazu gehört auch die Umrüstung des kommunalen

Fuhrparks, wie zum Beispiel der Kehrmaschinen, auf elektrisch

angetriebene Fahrzeuge.



Ein intelligentes Batterie-Management-System macht es möglich



Die Kehrmaschine "Urban-Sweeper S2.0" von Boschung verfügt über

ein intelligentes Batterie-Management-System. Die

Lithium-Ionen-Batterie versorgt alle Motoren und Systeme der Maschine

mit Strom: die Turbine, die Besen, die Heizung und Klimaanlage sowie

die Fahrantriebe. Die Batterie wärmt sich bei Bedarf auf und kühlt

sich bei übermässiger Hitze ab. Zudem hat die Batterie einen

integrierten Schutz gegen Überladung. Eine Batterieladung reicht für

einen Arbeitseinsatz von acht Stunden. Danach kehrt die Maschine in

den Churer Werkhof zurück, wo sie an die "Steckdose" angeschlossen

wird - entweder für acht Stunden über Nacht oder für zwei Stunden an

ein Schnell-Ladegerät. Damit ist die Maschine auch für einen

Mehrschichtbetrieb gut geeignet.



Einsatz in neuen Arbeitsflächen und neuen Zeiträumen



Dank ihrer Knicklenkung und weil die Maschine 15 cm weniger breit

ist als vergleichbare Konkurrenzprodukte, kann die S2.0 von Boschung

auch in Arbeitsflächen vordringen, die vorher für Kehrmaschinen der

2m³-Klasse nur schwer zugänglich waren. Mit einer Tonne weniger

Leergewicht und 1,2 Tonnen Zuladung ist die S2.0 auch leichter als

die Maschinen der Mitbewerber. Dadurch gewinnt sie an Autonomie und

Effizienz durch eine höhere Laufzeit. Und weil die S2.0 besonders

geräuscharm ist, kann sie auch in Zeiträumen eingesetzt werden, die

vorher undenkbar waren. So kann die S2.0 auch zur Nachtzeit in der

Innenstadt und in stadtnahen Wohngebieten arbeiten, was mit

Dieselkehrmaschinen völlig unmöglich wäre.



Umweltschutz kann sogar wirtschaftlicher sein



Die S2.0 von Boschung entkräftet auch das Vorurteil, dass

Umweltschutz teurer kommt. Vergleicht man die Gesamtkosten (auf Basis

eines Einschicht-Betriebs) einer Elektro- und einer

Dieselkehrmaschine über den ganzen Lebenszyklus des Fahrzeugs, dann

ist die Elektrokehrmaschine zwar in der Anschaffung deutlich teurer,

aber schon nach vier Jahren Betriebszeit ist die Schwelle erreicht,

ab der die Elektrokehrmaschine kostengünstiger wird. Bei einer

durchschnittlichen Lebensdauer von zehn Jahren kommen die

Gesamtkosten für eine Dieselmaschine am Ende doppelt so hoch. Auch

das sind deutliche Argumente für die Umstellung der kommunalen

Flotten auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge.



Über die Boschung Gruppe:



Boschung ist ein weltweit führender Anbieter für SURFACE CONDITION

MANAGEMENT. Das Unternehmen entwickelt und produziert Sensorik,

Spezialfahrzeuge, Installationsanlagen sowie

Informationsmanagementsysteme für die Enteisung, Schneeräumung sowie

Reinigung von Betriebsflächen. Durch kontinuierliches Wachstum

verfügt die Boschung Gruppe heute über Niederlassungen in

Deutschland, Frankreich, Österreich, Ungarn, Skandinavien, England,

China, Russland und den USA. In vielen anderen Ländern ist die Gruppe

durch ein Netzwerk von Partnern, Distributoren und Händlern präsent.



Für die drei Hauptgeschäftsbereiche FLUGHAFEN, AUTOBAHN UND

STRASSE sowie STADT UND GEMEINDE bietet Boschung massgeschneiderte

Lösungen für die Beurteilung, Behandlung und Verwaltung von

Betriebsoberflächen. Je nach Aufgabenstellung und Projekt kommen

verschiedene von Boschung entwickelte Systeme wie

Glatteis-Frühwarnsysteme, Kehrblasgeräte, Schneepflüge, Streuer,

Enteiser, Mehrzweckfahrzeuge, Kehrmaschinen, automatische

Taumittelsprühanlagen sowie Management-Informationssysteme zum

Einsatz.



Für weitere Informationen siehe www.boschung.com



