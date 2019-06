Mainz (ots) -



Sonntag, 16. Juni 2019, 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Bevor sich Sebastian Pufpaff in die Sommerpause verabschiedet, begrüßt er am Sonntag, 16. Juni 2019, um 20.15 Uhr in "Pufpaffs Happy Hour" geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Stars und Newcomer in der Berliner Kulturbrauerei.



In der neuen Ausgabe mit dabei: der Bio-Franke und Wahl-Sachse Mathias Tretter, die Kabarettistin und Musikerin Katie Freudenschuss, Hennes Bender mit seinem aktuellen Programm "Luft nach oben", der Slam-Poet, Rapper und Wort-Jongleur Quichotte sowie der Liedermacher und Kabarettist Rainald Grebe.



Der Stream zur Sendung: https://ly.zdf.de/0K7/



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



