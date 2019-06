München (ots) -



- TELE 5 Botschafter Thomas Gottschalk und Prominente aus der TELE 5 Familie wie Friedrich Liechtenstein präsentieren ausgewählte Events



- TELE 5 feiert das FILMFESTIVAL DER LIEBE on Air mit exklusiven Filmen



- TELE 5 High-Class-Events am Kulturstrand am Gasteig während des FILMFEST MÜNCHEN mit prominenten Gästen



- Spezialkonzert der FILMFONIKER mit den besten Filmsongs aller Zeiten in einzigartiger LOVE EDITION



Alles steht im Zeichen der Liebe, denn TELE 5 feiert ein FILMFESTIVAL DER LIEBE.



Als Hauptsponsor des diesjährigen FILMFEST MÜNCHEN wird der Münchner Privatsender mit einem spannenden Engagement aktiv, das wieder einmal weit über ein herkömmliches Sponsoring hinausgeht. Und so viel darf vorweg genommen sein, es treffen gleich drei einzigartige Grànde aufeinander: Thomas Gottschalk, TELE 5 und das FILMFEST MÜNCHEN. Anlässlich des Filmfests konnte auch in diesem Jahr Thomas Gottschalk gewonnen werden und wird für den Privatsender ausgewählte Veranstaltungen als Moderator und TELE 5-Botschafter begleiten.



Mit freundlicher Unterstützung des Münchner Kulturstrandes am Gasteig sind viele Momente zum Verlieben für Filmfestbesucher garantiert: so lädt Friedrich Liechtenstein einen Nachmittag lang ein zum gemeinsamen Boccia Spiel, die zwei SchleFaZ-Helden Oliver Kalkofe und Peter Rütten präsentieren eine exklusive SchleFaZ-Preview aus der bevorstehenden Sommerstaffel - live vor Ort wird Oliver Kalkofe die Fans begrüßen.



An zwei Abenden feiert TELE 5 aus echter Liebe zum Film Dino De Laurentiis' Klassiker "La Strada - Das Lied der Straße" auf großer Leinwand, sowie im Rahmen eines OSTBLOCKBUSTER-Abend eine spektakuläre Programmmarke und zeigt anlässlich des Jubiläums der Mondlandung den russischen Film "Salyut-7" von Regisseur Klim Schipenko.



Auch den Filmnachwuchs bringt TELE 5 auf die Kinoleinwand: Thomas Gottschalk, Susanne Hermanski (Süddeutsche Zeitung) und TELE 5 laden zum HFF-Kurzfilmabend an den Kulturstrand ein. Zusammen mit spannenden Talk-Gästen wie Kai Blasberg (Geschäftsführer TELE 5), Produzent Christian Becker und den beiden Erfolgsregisseuren Dennis Gansel und Peter Thorwarth widmen sie sich den Nachwuchsfilmern und zeigen im Anschluss daran ausgewählte Kurzfilme der Hochschule für Fernsehen und Film München.



Ein absolutes Highlight: TELE 5 und die FILMFONIKER präsentieren als musikalische Krönung ein Spezial-Konzert zum FILMFEST MÜNCHEN. Gast-Stars wie Opern-Sängerin Anna Karmasin oder Nico Gomez, bekannt aus The Voice of Germany, singen live im Münchner Gasteig zu den DIE BESTEN FILMSONGS ALLER ZEITEN in einer romantischen LOVE EDITION.



Auch 2019 hat sich TELE 5 eine weitere Überraschung für das Filmfest einfallen lassen: Von 2.-4. Juli pendelt regelmäßig ein TELE 5 Shuttle-Bus zwischen allen Filmfest-Locations und Kinos. Der gelbe amerikanische Schulbus bringt Filmfestbesucher kostenlos und stilecht von A nach B.



Aber TELE 5 sorgt nicht nur für Filmfest-Highlights am Münchner Kulturstrand, sowie in der Philharmonie im Gasteig, sondern auch für große Gefühle im TV. Mit einer extravaganten Sonderprogrammierung ausgewählter Spielfilme wie "Frida", "I am Love" oder "Hachiko - eine wunderbare Freundschaft" sind die vielen Facetten der Liebe im Fernsehen garantiert.



Das Line-up zum Filmfestival der Liebe von TELE 5:



- "Filmfestival der Liebe"-Opening mit TELE5-Gesichtern am Freitag, den 28. Juni ab 19.30 Uhr



- BOCCIA spielen mit Friedrich Liechtenstein & Friends am Samstag, den 29. Juni ab 16.00 Uhr



- SchleFaZ Filmabend mit Oliver Kalkofe am Samstag, den 29. Juni ab 20.00 Uhr



- Dino De Laurentiis Filmabend: LA STRADA am Sonntag, den 30. Juni ab 20.00 Uhr



- "Ostblockbuster" Filmabend: SALYUT-7 am Montag, den 1. Juli ab 20.00 Uhr



- HFF-Kurzfilmabend mit Thomas Gottschalk und Gästen am Dienstag, den 2. Juli ab 20.00 Uhr



- DIE BESTEN FILMSONGS ALLER ZEITEN - LOVE EDITION am Mittwoch, den 3. Juli ab 20.30 Uhr in der Philharmonie am Gasteig. Tickets unter www.muenchenticket.de



