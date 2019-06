Leipzig (ots) - Der österreichische Volksmusiker Marc Pircher hat sich nach acht Jahren Ehe von seiner Frau Michaela scheiden lassen. Das erzählte er BRISANT in einem Exklusiv-Interview in seiner Heimat, dem Zillertal: "Ich möchte sagen, was Sache ist. Wenn du die Fans an den schönen Dingen teilhaben lässt, dann glaube ich, sollte man auch bei den nicht so schönen Dingen irgendwas dazu sagen."



Seit einem Jahr schon lebe er von Michaela getrennt, erzählt der 41-jährige Musiker. "Man ist einfach drauf gekommen, dass das nicht mehr passte. Wir haben uns auseinandergelebt. Ich führe doch ein sehr anderes Leben als meine Ex-Frau und es hat sich einfach abgezeichnet, dass das nichts mehr für die Ewigkeit ist."



Die Töchter Anna und Emma wohnen bei der Mutter, aber Marc Pircher wolle die Kinder regelmäßig sehen. "Wann immer sie mich brauchen, werde ich da sein", verspricht Marc Pircher. Auch, wie es bei ihm aktuell um die Liebe steht, verrät er im BRISANT-Interview und dass er auch beruflich große Pläne hat.



