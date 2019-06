Die Bahn sperrt im Sommer die Strecke zwischen Essen und Duisburg komplett. Pendler müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Bahnfahrer im Ruhrgebiet müssen sich in den Sommerferien wieder auf umfangreiche Fahrplanänderungen einstellen. Halte fallen aus, Züge werden umgeleitet, Ersatzbusse fahren. Grund sind baubedingte Sperrungen auf der Hauptstrecke zwischen Essen und Düsseldorf-Flughafen, wie die Netzbetreiberin DB Netz AG am Donnerstag in Duisburg mitteilte.

Die bevorstehenden Änderungen gelten vom 12. Juli, 23 Uhr, bis zum 26. August, 5 Uhr. Die Strecke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...