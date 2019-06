Donald Trump hat eine Verlegung von US-Truppen nach Polen angekündigt. Litauen begrüßt die Aktion, aber Russland zeigt sich besorgt.

Litauens Verteidigungsminister Raimundas Karoblis hat die von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellte Verlegung zusätzlicher US-Truppen nach Polen begrüßt. "Eine Entsendung nach Polen ist nicht nur gut für Polen, sondern für alle baltischen Staaten", sagte er nach Angaben der Agentur BNS vom Donnerstag in Vilnius. Dies erhöhte die Sicherheit der gesamten Region.

Trump hatte zuvor am Mittwoch bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Washington gesagt, es sei geplant, die US-Truppenpräsenz in Polen zu erhöhen. Im Gespräch seien 2.000 zusätzliche US-Soldaten, die aus Deutschland oder von anderen Orten in Europa verlegt werden sollen. ...

