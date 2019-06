Berlin (ots) - Das neue Magazin von The LEGO Group und Egmont Publishing wird einen MIN(K)T-Fokus haben (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Kunst und Technik), mit dem Ziel junge Leser*innen auf unterhaltsame Weise in eine Welt der Kreativität, Entdeckungen und des Lernens zu führen.



Dank der Verbindung des kreativen Potenzials von The LEGO Group und der Publikationserfahrung von Egmont Publishing wird das Magazin sowohl spielerisch als auch lehrreich sein. Damit dient es für die Leser*innen als Motivation neue Fähigkeiten zu erlernen und die Welt um sie herum zu entdecken. Jede Ausgabe wird von einem exklusiven LEGO-Spielzeug zum Sammeln begleitet und liefert gleichzeitig Anregungen für fantasievolles Bauen mit den bereits im Kinderzimmer vorhandenen Legosteinen.



Das Magazin richtet sich an sechs- bis zehnjährige Kinder und enthält Rätsel sowie Tipps von autorisierten LEGO Designern. The LEGO Group hat Egmont Publishing die weltweiten Publikationsrechte für dieses Magazin übertragen, die erste Ausgabe wird im Sommer 2020 in Großbritannien, Deutschland, Polen, den skandinavischen Ländern und auf weiteren wichtigen internationalen Märkten erscheinen.



Andrea Ryder, Head of LEGO Publishing, hält fest: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Egmont für ein neues Zeitschriftenformat, das Kinder dazu inspirieren soll, die Welt um sie herum zu entdecken und nachzubauen. Der LEGO-Baustein zusammen mit dem LEGO System in Play sind hervorragend geeignet, um die MIN(K)T-Prinzipien auf unterhaltsame und ansprechende Weise zu vermitteln und die Partnerschaft mit Egmont gibt uns die Möglichkeit, das für Kinder und Familien auf der ganzen Welt zu realisieren."



Torsten Bjerre Rasmussen, CEO von Egmont Publishing, sagt: "Es ist uns eine Freude, die Partnerschaft zwischen der LEGO Group und Egmont Publishing bekannt geben zu können, durch die zwei weltbekannte, dänische Kreativunternehmen gemeinsam an einem marktführenden Konzept für Kinder arbeiten werden, das Spaß und Lernen miteinander verknüpft."



