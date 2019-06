Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 46 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der geplante Mietdeckel in Berlin würde die Ergebniszahlen von Deutsche Wohnen und der Wettbewerber in den kommenden Jahren deutlich negativ beeinflussen, schrieb Analyst Pierre Drach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er dies wegen der unklaren Rechtslage noch nicht in seinen Prognosen berücksichtigt./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2019 / 10:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2019 / 11:15 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-06-13/15:55

ISIN: DE000A0HN5C6