Die Lebensversicherung steht unter Druck, die gesetzliche Rente auch, die traditionelle Altersvorsorge hat ausgedient. Für Sparer gibt es trotzdem Möglichkeiten, flexibel, günstig und renditestark fürs Alter vorzusorgen.

An die "coolen Geschenke" ihrer Sparkasse zum Weltspartag erinnert sich Tina Zeinlinger noch gut. Ihr Sparbuch, das war ihr Schatzkästlein. Erst als sie merkte, dass in dem roten Heftchen kaum Zinsen verbucht wurden, fing die 22-Jährige an, über ihre Altersvorsorge nachzudenken.

Wie viel Rente sie später erhalten wird, weiß sie nicht. Sie weiß nur: Ohne eigene Ersparnisse wird es nicht reichen. Ein Mitarbeiter der Sparkasse empfahl eine private Rentenversicherung. Doch Minirendite, hohe Kosten, 40 Jahre Laufzeit - lieber nicht. Sie sucht nun nach einer modernen Altersvorsorge: "Mehr als 0,01 Prozent Zins sollten doch möglich sein!" In der Kolumne "Money Master" berichtet sie wöchentlich von ihrem Sparabenteuer.

Der Epochenbruch in der Altersvorsorge bahnt sich bereits seit Jahren an. Die Älteren durften noch hoffen, mit Rente, Pfandbrief und Lebensversicherung gemütlich über die letzten Runden zu kommen. "Bis zum Ende des Studiums hatte ich von Altersvorsorge nichts gehört", sagt der 67-jährige BWL-Professor Martin Weber; das Thema Vorsorge war für den heutigen Vorsorgeexperten - kein Thema.

Warum auch? Rente, Betriebsrente, dazu ein paar interesselos angehäufte Ersparnisse - das reichte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit drei bis vier Prozent, nach Abzug der Inflation. "Anleger lebten in einer Wohlfühlwelt", erinnert sich Weber, und: "Diese Zeit ist vorbei."Heute herrscht der Niedrigzins. Die Generation U 50 muss ihr Geld in die Hand nehmen. Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), will den Leitzins wenigstens bis Mitte 2020 bei null halten. Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln prognostiziert sogar bis 2050 Zinsen auf Mininiveau, weil weltweit zu viel Geld in Anlagemärkte fließe. Die höhere Lebenserwartung erschwert die Vorsorge zusätzlich: Im Schnitt erhielten Rentner 1960 zehn Jahre lang Geld; heute sind es 20 Jahre.

Kurzum: Die traditionelle Altersvorsorge hat ausgedient. Es genügt nicht mehr, eine Lebensversicherung abzuschließen, regelmäßig einzuzahlen, schließlich Kasse zu machen: sechs Prozent Rendite, steuerfrei. Die WirtschaftsWoche hat für vier fiktive Beispielfälle analysiert, was es stattdessen braucht, für wen Handlungsbedarf besteht, wie die Altersvorsorge heute gelingt.

Vorsorgesparern drohen Verluste

Die Ansprüche gegenüber Lebensversicherern, Pensionskassen und Versorgungswerken umfassen mit rund 1,9 Billionen Euro noch heute knapp ein Drittel des Geldvermögens der privaten Haushalte. Künftige Rentner müssen nach Abzug der Inflation aber mit einem Minus rechnen: Die Institutionen investieren überwiegend in festverzinste Papiere. Und der Zinsverfall trifft sie hart. Die Rendite aus Versicherungen habe seit Anfang 2017 "ein besonders niedriges Niveau erreicht", konstatiert die Bundesbank.

Bernd Walgenbach steckt mittendrin im Zinstief. Dennoch ist er guter Dinge. "Dieses Jahr haben wir schon viel Geld verdient", sagt der Vorstand der Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft (PKDW). Zwar hat auch die PKDW zum größten Teil festverzinst angelegt. Doch sie profitiert davon, dass ein Ende des Zins-Sinkflugs noch nicht in Sicht ist. Der Kurs der bereits früher gekauften, besser verzinsten Anleihen steigt deshalb.

Walgenbach kann die alten Anleihen allerdings nicht verkaufen. Er braucht die höheren Kupons, sonst könnte er seine Renditeverpflichtung (2,9 Prozent) gegenüber den knapp 75.000 Mitgliedern nicht mehr erfüllen. Seine Festzins-Neuanlagen werden ab 2019 gut 2,4 Prozent abwerfen, dazu mixt Walgenbach Immobilien, Aktien und Anlagen in Private Equity. Ohne besser verzinste Altanleihen und 200 Millionen Euro Reserven müsste er nervös werden.

31 von rund 130 Pensionskassen standen Ende 2018 unter "intensivierter Aufsicht" der Finanzaufsicht BaFin, weil die Niedrigzinsen sie stark belasten. Die Kölner Pensionskasse und die Pensionskasse der Caritas dürfen mangels Rücklagen keine neuen Verträge mehr anbieten. Auch Daimler, Siemens oder die Deutsche Post mussten bereits Milliarden für die Altersvorsorge ihrer Mitarbeiter nachschießen.Das gleiche Elend bei den Lebensversicherern. Der Ausschuss für Finanzstabilität, in dem Finanzministerium, Bundesbank und Finanzaufsicht vertreten sind, warnte schon 2017: "Es besteht die Gefahr, dass die erwirtschafteten Erträge nicht mehr ausreichen, um den langfristigen Verpflichtungen nachzukommen." Gerieten Versicherer in eine Schieflage, wäre selbst der Garantiezins klassischer Lebensversicherungen gefährdet - die BaFin kann ihn kürzen.

Experte Weber rät daher zur Vorsorge mit gesetzlicher Rente und privater Zusatzrente. Zwar stehe auch die gesetzliche Rente unter Druck. Aktuell kommen zwei Beitragszahler für einen Rentner auf. Spätestens 2060 könnte das Verhältnis bei eins zu eins stehen. Weber sieht im Umlagesystem dennoch "eine gewisse Sicherheit, weil die Arbeitskraft der Bürger als Garantie dient". Als Zusatz eigneten sich Sparpläne auf breit gestreute Anlageprodukte.

Beispiel 1: Die Berufseinsteigerin

Musterfall 1: Laura - Berufseinsteigerin, Single, 25 Jahre, Bruttomonatsgehalt 3500 Euro

Berufseinsteigerin Laura hat gute Startbedingungen. Sie verdient überdurchschnittlich. Eltern und Großeltern haben jahrelang in einen Zinssparplan der Sparkasse eingezahlt, jedes Jahr kam ein Bonus hinzu. Nun läuft der Vertrag aus, und Laura bekommt 20.000 Euro. Erfreulich! Trotzdem fällt es ihr schwer, als Angestellte neben der gesetzlichen Rente fürs Alter vorzusorgen - nicht finanziell, sondern strategisch. Sie weiß noch nicht, wie es beruflich und privat weitergeht. "Vielleicht steht in 5 bis 15 Jahren der Kauf eines Eigenheims an", sagt Frerk Frommholz, Honorar-Finanzanlagenberater: "Dann bräuchte sie je nach Objekt und Finanzierung bis zu 80.000 Euro Eigenmittel." Die Rücklagen würden ihr mit Blick auf die Kreditlaufzeit einen immensen finanziellen Vorteil bringen, selbst bei den aktuell niedrigen Kreditzinsen.

Frommholz rät Laura deshalb, die angesparten 20.000 Euro flexibel zu halten - durchaus auf einem mager verzinsten Tagesgeldkonto. Um die Rente aufzubessern, könnte sie aus dem laufenden Einkommen sparen. Nur wie?

Ihr Arbeitgeber bietet Zuschüsse für spezielle Sparverträge (vermögenswirksame Leistungen) und eine betriebliche Altersvorsorge an. Die betriebliche Altersvorsorge ist eine Direktversicherung - eine spezielle Form der privaten Rentenversicherung. Die Beiträge würde die Berufseinsteigerin aus dem Bruttogehalt zahlen. Das heißt, sie müsste sie weder versteuern noch dafür Sozialabgaben zahlen.

Das erscheint attraktiv: 100 Euro Beitrag würden Laura faktisch nur 51 Euro kosten; mehr bliebe nach Steuern und Sozialabgaben von den 100 Euro sonst nicht übrig. Doch das Modell hat auch Tücken. Später würde Laura wegen der Gehaltsumwandlung zum Beispiel etwas weniger gesetzliche Rente beziehen, weil sie weniger Beiträge gezahlt hat. Außerdem muss sie die Zusatzrente aus der Direktversicherung voll versteuern und knapp 20 Prozent Beitrag für Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. "Direktversicherungen lohnen meist überhaupt erst, wenn der Arbeitgeber die Einzahlung verdoppelt", sagt Alexander Beurmann, Honorar-Versicherungsberater der Kanzlei Falken Sammer Deppner aus Hamburg. Pflicht sind aber nur 15 Prozent Zuschuss vom Arbeitgeber, bislang auch nur bei neuen Verträgen.

Ein lohnender Einstieg sind die vermögenswirksamen Leistungen. Monatlich würde Laura dort 40 Euro einzahlen - zum Beispiel in einen Bausparvertrag, Fonds- oder Indexfondssparplan. Der Arbeitgeber kann den Beitrag ganz oder in Teilen übernehmen. In ihrem Fall zahlt er 30, sie selbst 10 Euro. Bei geringeren Einkommen käme eine staatliche Zulage hinzu. Laura bekommt die nicht: Sie liegt mit ihrem Verdienst über der Höchstgrenze von 20.000 Euro im Jahr.Aus heutiger Sicht bekäme sie mit 67 Jahren rund 1500 Euro gesetzliche Rente - unter der Annahme, dass künftige Rentenerhöhungen nur die Inflation ausgleichen. ...

