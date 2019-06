Negativbeispiele im Bereich Gebäudeautomation gibt es zuhauf, und gerade die Verschattung ist einer der Punkte, der immer wieder zu Unverständnis bei den Nutzern führt: So wird in einem Büro ohne direkte Sonneneinstrahlung die Jalousie heruntergefahren und gleichzeitig die Beleuchtung angeschaltet. Geradezu geschäftsschädigend wird es, wenn Jalousien trotz Starkwinds nicht in eine sichere Position gebracht werden. Häufig entscheiden sich Investoren dann für sehr einfache, robuste Lösungen und verzichten auf Einsparpotenziale und Komfortgewinn.

Die Hersteller haben inzwischen jedoch Erfahrungen gesammelt. Das Resultat sind zuverlässige Wetterstationen, die in Kombination mit den passenden Softwaretools für eine wirtschaftliche und komfortable Automatisierung sorgen. Im Folgenden werden einige klassische Probleme beschrieben und die Lösungen aufgezeigt. So lassen sich Erkenntnisse, die beispielsweise durch BIM (Building Information Modeling) schon bei der Planung gewonnen werden, auch tatsächlich umsetzen.

Ein Haus mit drei Südfassaden

Eine typische Quelle für Fehlfunktion ist die Beschattung. Die ersten professionellen Wetterstationen verfügten entsprechend dem Sonnenverlauf in der Regel über drei Sensoren für die Himmelsrichtungen Süden, Osten und Westen. Dahinter stand die Annahme, dass über eine einzelne Fassade hinweg alle dahinter liegenden Räume gleichmäßig von der Sonne beleuchtet werden.

Dies stimmt aber nur für völlig freistehende Gebäude mit wenigen Stockwerken. Schon bei höheren Gebäuden unterscheiden sich die Lichtverhältnisse zwischen dem Erdgeschoss und dem obersten Stock erheblich. Zudem werden in der Praxis die unteren Stockwerke oft durch die benachbarte Bebauung beschattet. Das führt dazu, dass die Beschattung in den oberen Stockwerken funktioniert; in den unteren Etagen werden die Jalousien trotz des nur mäßigen Tageslichteinfalls ebenfalls aktiviert. Gleichzeitig schaltet sich dort die künstliche Beleuchtung ein, da die Räume nun zu dunkel sind. In der Konsequenz wurde dann die Automatik von den frustrierten Betreibern außer Betrieb genommen.

Dabei kann man diesen Lichtverhältnissen gerecht werden, wenn man eine Fassade in unterschiedliche, frei wählbare Abschnitte unterteilt. Das ermöglichen z.B. die Wetterstationen »Meteodata«, bei denen man bis zu acht Fassaden anlegen und mit unterschiedlichen Programmen für die Beschattung versehen kann. Zusätzlich lässt sich zu jeder Fassade noch ein sogenannter Sonnenschutzbereich definieren (Bild 1). Diese Funktion trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Gebäude meist nicht von allen Seiten gleichmäßig durch Nachbargebäude beschattet wird.

Oft benötigt ein Teil der Fassade nur morgens oder am Nachmittag einen Sonnenschutz. Hierfür lässt sich in der Steuerung für jede einzelne Fassade festlegen, bei welchem Sonnenstand im Tagesverlauf die Beschattung aktiviert werden soll (Bild?2). Bereiche, die durch Nachbargebäude ohnehin im Schatten liegen, werden nicht einbezogen. Mit dieser Kombination aus frei definierten Fassaden und winkelabhängigen Sonnenschutzbereichen erzielt man in jedem Raum den bestmöglichen Ertrag an Tageslicht ohne Blendwirkung.

Steuerung von Jalousien

