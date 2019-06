Essen (ots) - Karstadt Sports erweitert mit Wirkung zum 1. Juli 2019 seine Geschäftsleitung um Stefan Weiß in der neu geschaffenen Position des Chief Sales Officer (CSO).



Stefan Weiß verfügt über umfassende Vertriebs- und Führungserfahrungen bei Karstadt Sports und Karstadt Warenhaus und hatte danach von 2009 bis 2016 leitende Positionen im Vertrieb von SportScheck inne. Seit 2017 ist er wieder bei Karstadt Sports und verantwortete dort die Filialen Köln und Essen sowie seit 2017 den Verbund West mit insgesamt sechs Filialen.



Jens Dunkel, CEO von Karstadt Sports, erklärte: "Ich freue mich, dass ich Stefan Weiß als Chief Sales Officer gewinnen konnte. Im Rahmen der Entwicklung des Gesamtkonzerns Galeria Karstadt Kaufhof spielt Sport eine wichtige Rolle und hat ein enormes Entwicklungspotenzial. Um dieses Potenzial noch besser auszuschöpfen, haben wir unsere Geschäftsleitung erweitert. Mit Stefan Weiß gewinnen wir einen sehr erfahrenen Vertriebsmanager und ausgewiesenen Kenner des Sporteinzelhandels. Er wird in seiner neuen Funktion den gesamten Vertrieb von Karstadt Sports inklusive des Visual Merchandising und der Vertriebssteuerung verantworten. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe."



