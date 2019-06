Unterföhring (ots) -



Jessicas Mutter Caroline gibt sie direkt nach der Geburt 1984 in Darmstadt zur Adoption frei. An diesem Tag hat die Kinderkrankenschwester Regina Dienst auf der Neugeborenen-Station. Sie versorgt die kleine Jessica - und verliebt sich sofort in das Baby. Regina und ihr Mann Peter adoptieren Jessica. Das kleine Mädchen wächst behütet und in Liebe auf. Trotzdem fragt sie sich schon als Kind, woher sie eigentlich kommt. Jahrelang sucht sie mit Hilfe ihrer Adoptiveltern nach ihrer leiblichen Familie, doch Caroline scheint wie vom Erdboden verschluckt. Kann Julia Leischik helfen und Jessicas Familie finden? Die Antwort gibt es am Sonntag, 16. Juni 2019, ab 18:55 Uhr. Dann starten elf neue Folgen von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" in SAT.1.



"Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" - ab Sonntag, 16. Juni 2019, um 18:55 Uhr in SAT.1



