Tagesausblick für 14.06.: DAX bleibt im Niemandsland gefangen. Drillisch und Ölpreis im Fokus!

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Nach einem schwachen Start in den Handelstag konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag im Handelsverlauf weiter erholen. Allerdings gelang auch den Bullen vorerst kein Befreiungsschlag und der DAX blieb in der Seitwärtsrange der vergangenen Tage. Weiter drückt der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China auf die Stimmung, während die Hoffnung auf Zinssenkungen vorerst größere Kursverluste verhindert.

Unterdessen sind im Golf von Oman erneut mehrere Öltanker angegriffen worden. Inmitten der Spannungen mit dem Iran verstärkt das die Ängste vor einem neuen Konflikt im Nahen Osten. Der Ölpreis legte am Donnerstag deutlich zu. So verteuerte sich die Nordseesorte Brent Crude um mehr als drei Prozent.

Unternehmen im Fokus

Nach der am Vorabend beendeten Auktion der 5G-Mobilfunkfrequenzen haben die Aktien der United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch am Donnerstag zunächst einen Freudensprung aufs Parkett gelegt und konnten zeitweise um mehr als 16 Prozent zulegen. Am Nachmittag mussten die Kursgewinne aber fast vollständig wieder abgegeben werden. Drillisch hat für 1,1 Milliarden Euro eigene 5G-Frequenzen ersteigert und wird damit den bisherigen drei Netzbetreibern in Deutschland künftig Paroli bieten. Allerdings dürfte der Aufbau eines eigenen Netzes sehr kostspielig werden. Drillisch und United Internet haben deshalb bereits während der 5G-Auktion eine Dividendenkürzung angekündigt.

Wichtige Termine

China - Anlageinvestitionen, Mai

China - Industrieproduktion, Mai

China - Einzelhandelsumsatz, Mai

USA - Einzelhandelsumsatz, Mai

USA - Industrieproduktion, Mai

USA - Konsumklima Uni Michigan, Juni (vorläufig)

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.200/12.227/12.310/12.435 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.155/12.085/11.957/11.899/11.620 Punkte

Der DAX löste sich im heutigen Handel ausgehend von der Unterstützung bei 12.085 Punkten. Der Kaufimpuls blieb aber an der Marke von 12.200 Punkten stecken. Auch gelang es den Bullen nicht, ein weiteres Hoch über der Marke von 12.227 Punkten auszubilden.

Solange der Ausbruch zur Oberseite nicht absolviert wurde, besitzen die Verkäufer folglich noch Restchancen. Unterstützungen lassen sich bei 12.155, 12.124 und vor allen Dingen um 12.085 Punkte nennen. Erst wenn letztere Marke fällt, könnte der Index das Schließen der unteren Kurslücke bei 11.957 Punkten in den kommenden Tagen in Angriff nehmen. Ein Anstieg über 12.227 Punkte bestätigt dagegen die laufende Aufwärtsbewegung. Das nächste Ziel wäre dann bei 12.310 Punkten auszumachen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2019 - 13.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 13.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,31 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,95 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.06.2019; 17:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

