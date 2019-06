Düsseldorf (ots) - U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hält Joachim Löw weiterhin für den bestmöglichen Bundestrainer. "Die Nationalmannschaft hat unter ihm viele erfolgreiche Jahre gehabt. Jogi hat nach dem Scheitern 2018 eine neue Herausforderung gesehen und sich dazu entschlossen, diese anzugehen. Das ist ein guter Charakterzug", sagte Kuntz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Der 56-Jährige, der am Montag mit der U21 in die EM in Italien und San Marino startet, findet zudem Gefallen an der aktuellen Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Reinhard Rauball und Rainer Koch. "Natürlich wurde der Verband in der jüngeren Vergangenheit kritisiert, und wir haben erkannt, dass Reformen nötig sind. Die Zusammenarbeit mit der DFL ist schon besser geworden, durch die aktuelle Doppelspitze und verschiedene gemeinsame Arbeitsgruppen", sagte Kuntz.



