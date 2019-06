Die Siemens-Aktie markierte am 4. Mai 2017 bei 133,50 Euro ein Allzeithoch und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Diese setzte sich im Januar auch über den Jahreswechsel hinaus fort, sodass am 8. Februar bei 90,85 Euro ein Tief ausgebildet wurde, von dem aus die Aktie anschließend bis zum 17. Mai wieder anstieg.

Der Abwärtstrend, der sich nach dem Jahreshoch bei 108,84 Euro ausgebildet hatte, konnte in der Zwischenzeit gebrochen werden. Ausgehend von dem am 3. Juni bei 100,16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...