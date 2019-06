IRW-PRESS: Cellcube Energy Storage Systems Inc.: CellCube unterzeichnet mit Immersa einen Vertrag für seine Energiespeichersysteme der 4. Generation im Wert von 6 Millionen US-Dollar

13. Juni 2019 - Toronto, Ontario - CELLCUBE ENERGY STORAGE SYSTEMS INC. (CellCube oder das Unternehmen) (CSE CUBE) (OTCQB CECBF) (Frankfurt 01X, WKN A2JMGP) freut sich, bekannt zu geben, dass CellCube mit Immersa Ltd. einen gewerblichen Rahmenvertrag unterzeichnet hat, mit dem sich Immersa Produktionskapazitäten und Installationsdienstleistungen für die kürzlich veröffentlichte neue Generation des Vanadium-Redox-Flow-Batteriesystems von CellCube sichert. Der endgültige Vertrag wurde am 12. Juni 2019 unterzeichnet und hat einen Wert von 6 Millionen US-Dollar; der voraussichtliche Lieferzeitraum beträgt maximal 24 Monate. Dieser Vertrag sieht spezielle Preisbedingungen, Lieferbedingungen und ein Electrolyte-as-a-Service-Modell für Immersa vor.

Die steigende Marktnachfrage nach langlebigen Energiespeichern - entweder als Einzelinstallation oder in Kombination mit Solaranlagen - hat zu einer großen Pipeline von Projekten im Vereinigten Königreich (UK) geführt. Wir freuen uns sehr, dass wir uns von CellCube die Produktionskapazitäten für unsere große Netzwerk-MW-Projektpipeline sichern konnten, meint Robert Miles, CEO und Director von Immersa Ltd., und fügt hinzu: Die Kombination eines erstklassigen Leistungsprodukts mit vorhersehbaren Preis- und Lieferbedingungen ist für unsere Finanzpartner und Kunden von entscheidender Bedeutung. Dies ermöglicht es Immersa, nicht nur Dienstleistungen zu attraktiven Preisen anzubieten, sondern auch mehrere Projekte gleichzeitig zu realisieren. Das Ziel vieler unserer Kunden besteht darin, die konventionelle Stromerzeugung zu ersetzen und Netzausfälle durch grüne Energie zu decken und dabei die CO2-Emissionen deutlich und schnellstmöglich zu senken.

Nach der Unterzeichnung der Vertriebsvereinbarung zu Beginn des Jahres (siehe Pressemeldung vom 31. Januar 2019) und der Zusammenarbeit mit Immersa und HICC Energy an einem großen Energiespeicherprojekt haben wir den nächsten wichtigen Schritt getan, um unser preisgekröntes CellCube-System für die Lieferung nach Großbritannien vorzubereiten, sagt Alexander Schoenfeldt, MD und COO von Enerox, einer Tochtergesellschaft von CellCube. Die Kunden erkennen die Notwendigkeit von sauberen, sicheren und umweltfreundlichen Energiespeichern, insbesondere für stationäre langlebige Systeme und für Fälle, wo mehrere Zyklen pro Tag erforderlich sind. CellCube bietet die zuverlässigste und leistungsstärkste Alternative zu Lithium.

Stefan Schauss, CEO von CellCube, fügt hinzu: Die Rückmeldungen aus dem Markt zu unserer neuen Produktgeneration sind großartig und ich freue mich, dass wir mit unseren niedrigsten LCOE (Stromgestehungskosten) so vielen Kunden und Projekten weltweit helfen können. Immersa arbeitet mit mehreren Partnern in verschiedenen Regionen zusammen, um die Produktion voranzutreiben und einen finanzierbaren Speicher mit einer Mindestlaufzeit von 25 Jahren anzubieten.

Über Immersa Ltd. https://www.immersa.co.uk/

Immersa Limited ist ein aktives Unternehmen mit Sitz in Dursley, Gloucestershire, das am 14. April 2016 gegründet wurde. Das Hauptgeschäft von Immersa besteht in der lösungs- und technologiebasierten Umweltberatung, bei der eine detaillierte Analyse zur Auswahl des optimalen Energiespeichers mit fortschrittlichen Batteriesystemen zum Tragen kommt. Diese Systeme bieten erneuerbare oder saubere Technologien und eine intelligente Netzintegration, einschließlich einer Nachfrageflexibilisierung.

Immersas erfahrenes Team hat im Vereinigten Königreich und Europa mehrere große Versorgungsprojekte entwickelt und umgesetzt. Diese komplexen Projekte von hohem Wert erfordern einen multidisziplinären Ansatz unter Nutzung der internen Kapazitäten. Immersa beschäftigt führende Fachberater, um eine effektive und gewissenhafte Compliance in allen Bereichen zu gewährleisten.

Über CellCube Energy Storage Systems Inc.

CellCube ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das unter dem Kürzel CUBE an der Canadian Securities Exchange, unter dem Kürzel CECBF am OTCBB sowie unter dem Kürzel 01X (WKN: A2JMGP) an der Frankfurter Börse notiert und dessen Hauptaugenmerk auf die schnell wachsende Energiespeicherbranche gerichtet ist, die von einem hohen Bedarf an erneuerbaren Energien geprägt ist. CellCube liefert vertikal integrierte Energiespeichersysteme für die Stromindustrie. Enerox GmbH ist der Entwickler und Hersteller der Energiespeichersysteme von CellCube. CellCubes andere Tochtergesellschaften sind EnerCube Switchgear Systems und Power Haz Energy Mobile Solutions Inc. Das Unternehmen hat auch in Braggawatt Energy Inc., eine Online-Finanzierungsplattform für erneuerbare Energien, investiert.

CellCube entwickelt, produziert und vermarktet Energiespeichersysteme, die auf der Vanadium-Redox-Technologie basieren, verfügt über 136 Projektinstallationen und kann eine Betriebserfahrung von zehn Jahren vorweisen. Seine hochintegrierten Energiespeichersystem-Lösungen weisen nach 11.000 Zyklen eine Restenergiekapazität von 99 Prozent auf und beinhalten größere containerisierte Module. Die grundlegenden Bausteine bestehen aus CellCube-Einheiten mit einer Energiekapazität von zwei bis sechszehn Stunden.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

