Die erste Hürde hat der Bitcoin genommen. Er ist aus dem Abwärtskanal nach oben ausgebrochen. Nächste Hürde ist die rechte Schulter.

Am Donnerstag überquerte der Bitcoin wieder die Marke von 8.300 USD (Bitstamp), nachdem er tags zuvor den roten Abwärtskanal nach oben durchbrochen hatte. Der Bitcoin ist scheinbar unaufhaltsam auf seinem Weg nach oben. Mit Ausnahme von Bitcoin Cash und IOTA scheinen ihm am Donnerstag allerdings keine der weiteren großen Coins ins Plus zu folgen.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...