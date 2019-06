Synack, ein Unternehmen für Crowdsourced-Sicherheit, sorgt für Wirbel in der Cybersicherheitsbranche: Synack integriert menschliche Crowdsourced-Intelligenz und maschinelle Intelligenz für "intelligente" Sicherheitstest im größeren Maßstab. Das Ergebnis ist viermal so effizient wie ein herkömmlicher Penetrationstest.

Die Debatte über die ideale Nutzung künstlicher Intelligenz ist in vollem Gange. Niemand kann jedoch etwas gegen ihre Vorteile bei der Ergänzung der menschlichen Arbeit einwenden. Nehmen wir einmal selbstfahrende Autos: wenn künstliche Intelligenz an der Seite von Menschen eingesetzt wird, dann werden erhöhte Sicherheit und vorausschauendes Fahren möglich. Das Gleiche trifft für Cybersicherheit zu: wir werden die Kreativität der menschlichen Intelligenz immer benötigen, um mit dem menschlichen Gegner fertigzuwerden. Wir können diese Menschen jedoch auch mit intelligenter Technologie unterstützen, um sie effektiver zu machen, mehr Angriffsfläche abzudecken und das Tempo für die Entdeckung und Behebung von Schwachstellen zu beschleunigen. Synack, der bewährte Marktführer im Bereich Crowdsourced-Sicherheit, hat gerade die erste Plattform der Branche für Cybersicherheit gestartet, bei der menschliche Crowdsourced-Intelligenz in künstliche Intelligenz integriert wird. Sicherheitsteams können damit intelligenter statt härter arbeiten, wenn sie digitale Assets ständig und in großem Maßstab schützen.

Das Ergebnis? Erkenntnisse, mit deren Hilfe Sicherheitsteams Schwachstellen schneller entdecken und beheben und sicherer kodieren können.

Es steht viel auf dem Spiel: die Cyberkriminalität wird die Welt bis 2021 voraussichtlich 6 Trillionen US-Dollar jährlich kosten und es fehlt an Personal zum Schutz der Cybersphäre. 3,5 Millionen Arbeitsplätze im Bereich Cybersicherheit werden bis 2021 unbesetzt sein (Cybersecurity Ventures).

"Menschen können nicht skalieren und Maschinen können nicht denken. Mehr als 80 der Schwachstellen, die unser Synack Red-Team in den Assets unserer Kunden findet, werden von einem Scanner nicht gefunden. Wir werden die Kreativität der menschlichen Intelligenz immer brauchen. Um beim Skalieren mit den Bedrohungen Schritt halten zu können, müssen wir jedoch automatisieren, wo es geht und weiterhin Technologien für ‚intelligentere' Tests entwickeln", so Dr. Mark Kuhr, CTO und Mitgründer von Synack.

Die branchenführende Cybersicherheits-Plattform 2.0 von Synack liefert dank der Nutzung intelligenter Plattformtechnologie und des neuen Produkts SmartScan einen intelligenteren, effizienteren Sicherheitstest. Zusammen kann mit den neuen Funktionen und der modernen Technologie der Plattform nahtlos und jeden Tag rund um die Uhr die optimale Kombination aus menschlicher Intelligenz und Maschinenintelligenz für effektivere und effizientere Sicherheit realisiert werden. Mit Hilfe von SmartScan können Sicherheitsteams mehr Angriffsfläche abdecken und neue Erkenntnisse gewinnen. SmartScan sucht ständig nach eventuellen Schwachstellen und bezieht bei deren Überprüfung das Crowdsourced-Netzwerk des Unternehmens aus ethischen Hackern mit ein. Durch die Ergänzung sämtlicher Penetrationstests um die mit Synacks "intelligenter" Crowdsourced Sicherheitsplattform gewonnenen Erkenntnisse könnte die Effizienz für Sicherheitsteams um das Vierfache gesteigert werden.

Weitere Vorteile von Synacks Crowdsourced Sicherheitsplattform für Sicherheitsteams:

Rauschminderung: 99,98 des Gesamtrauschens wird durch die Nutzung von Synack SmartScan in Verbindung mit den Crowdsourced-Services von Synack Red-Team für Schwachstellen-Triage und Patch-Überprüfung reduziert.

Mehr Qualität: Die neueste Version von Synacks Plattform mit erweiterten Erkenntnissen erhöht die Kapitalrendite von Synacks ursprüngliche Angebot um über 50 %. Die Kunden bekommen mit der Synack Crowdsourced Sicherheitsplattform 159 mehr Kapitalrendite als mit einem herkömmlichen Penetrationstest. Und Sie erhalten bei der Synack-Plattform im Vergleich mit einem herkömmlichen Scanner 262 mehr Kapitalrendite. Bei universaler Nutzung im Rahmen von Anwendungssicherheitstests würde SmartScan dem Markt einen Sicherheitswert von zusätzlichen ca. drei Milliarden US-Dollar zuführen.

Außer SmartScan besitzt die Crowdsourced Sicherheitsplattform 2.0 von Synack noch weitere neue, verbesserte Funktionen: Apollo, eine Maschine für maschinelles Lernen und Automatisierung, mit der die Integration von Menschen und Technologie, hochwertigen Analysen und Berichten optimiert wird, sowie LaunchPoint+, ein Gateway für sichere Tests mit zusätzlicher Forscher-Endpunktkontrolle und erweiterten Arbeitsplätzen für mehr Privatsphäre für hochgradig regulierte Umfelder. Als Reaktion darauf, dass Synack die einzigen Crowdsourced-Sicherheitstests mit in der Plattform integrierter Endpunktkontrolle gestartet hat, äußerten Forscher des Synack Red-Teams, sie seien "glücklich mit dem Konzept [von LaunchPoint+]" und "Fan der erweiterten Bandbreite" und könnten sich "auf jeden Fall vorstellen, es intensiv zu nutzen".

Über Synack

Synack, die vertrauenswürdigste Crowdsourced-Sicherheitsplattform, bietet umfassende, skalierbare Penetrationstests mit aussagekräftigen Ergebnissen. Das Unternehmen verbindet die weltweit erfahrensten und vertrauenswürdigsten ethischen Hacker mit KI-fähiger Technologie das Resultat ist eine effektive, skalierbare Sicherheitslösung. Mit Hauptsitz im Silicon Valley und regionalen Niederlassungen auf der ganzen Welt schützt Synack führende globale Banken, Bundesbehörden, klassifizierte Vermögenswerte des DoD und fast eine Billion US-Dollar an Fortune-500-Umsätzen. Synack wurde 2013 von CEO Jay Kaplan und CTO Dr. Mark Kuhr, ehemaligen Hackern des US-Verteidigungsministeriums, gegründet. Weitere Informationen finden Sie unter www.synack.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190613005825/de/

Contacts:

Ellie McCardwell, Synack Unternehmenskommunikation

press@synack.com